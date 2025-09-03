La cantant Camila Cabello va preparar la seva última gira internacional a Catalunya
La sala El Canal de Salt va acollir al juny una residència tècnica amb tot l’equip de l’artista americana, que també va treballar al Centre de Creació d’Arts Escèniques de la Coma Cros amb total discreció
La darrera gira internacional de la cantant americana Camila Cabello es va acabar de gestar i polir a Catalunya. El Canal, el Centre de Creació d’Arts Escèniques de Salt, va acollir al juny amb la màxima discreció quatre dies de preparatius de Yours, C Tour, la nova gira de l’artista, guanyadora de dos Grammy llatins i candidata a quatre Grammy. Cabello, que es defineix a si mateixa com a «orgullosa immigant cubano-mexicana nascuda a l’est de la Havana», va escollir El Canal per a l’assaig tècnic i artístic d’una gira internacional que va arrencar al juny al Barcarès i que, quan acabi aquest setembre al Brasil, haurà inclòs cites per Europa, Asia, Austràlia i Sud-Amèrica. També havia de passar per Barcelona i Madrid, però els dos concerts van ser cancel·lats.
Com que la gira de presentació del disc C,XOXO començava a Les Déferlantes, el multitudinari festival del Barcarès, al Rosselló, l’equip de producció de Cabello buscava un espai proper per posar en solfa el nou espectacle i testar la nova escenografia amb tot l’equip i va llogar El Canal.
Una cinquantena de persones entre professionals d’il·luminació, so, escenografia i cos de ball van treballar amb molt de secretisme a la Factoria Cultural de la Coma Cros. L’artista va ser a Salt un dia i mig, però el nivell de confidencialitat era tal que ho sabien menys d’una desena de persones, per evitar que els fans -només a Instagram, acumula 64 milions de seguidors- interrompessin els assajos.
Compatible amb l'activitat de l'equipament
Durant els dies que van ser a Salt, l’equip artístic va estar ultimant les coreografies i els tècnics i muntadors van treballar en el muntatge i desmuntatge dels dos escenaris que mou en aquesta gira, per comprovar que tot funcionés correctament. Van utilitzar tant la sala d’acabats -el teatre, per entendre’ns- com els camerinos i van conviure amb una de les companyies residents d’El Canal, que feia servir la sala d’assaig.
«El Canal pot rebre residències de produccions privades, el pla de gestió de l’equipament permet que companyies i productors externs lloguin espais per treballar en produccions escèniques i musicals, satisfent la corresponent contrapartida segons les ordenances fiscals municipals. És la primera vegada que n’acollim una de tan gran, però l’equip ha quedat molt satisfet i, a més, ha sigut compatible amb una de les nostres residències», afirma el director d’El Canal, Xavi Díaz.
Tot i que és una línia de treball «no buscada» per part de l’equipament, ja que de moment El Canal no s’està oferint a productores com a escenari per tancar els serrells de produccions de gran format abans de girar, Díaz no tanca la porta a «treballar-ho més en un futur».
I és que, explica, l’experiència amb Cabello ha permès comprovar que té espais amb prou versatilitat i capacitat tècnica com per fer-ho. Per això, confia, no serà la darrera producció d’alt nivell que acollirà el centre, «amb mesura», perquè la prioritat és l’impuls a la creació contemporània i el suport a la producció artística del territori.
«D’aquest nivell podríem acollir-ne dues o tres a l’any, i podria ser interessant com a via de finançament per revertir-lo en les coproduccions i els programes de suport a la creació d’El Canal», assenyala.
