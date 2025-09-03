Els equilibrismes de Tània Infante per presentar el 7è Festivalet
Les rodes de premsa no acostumen a ser un terreny abonat a les sorpreses, però la que ha servit aquest matí per explicar els detalls del 7è Festivalet de Circ de Manresa, que comença demà dijous al Kursaal, ha tingut un episodi inesperat. Després dels parlaments dels organitzadors, la regidora de Cultura, Tània Infante, ha mostrat les seves habilitats circenses i ha executat un breu número d'equilibri que ha deixat els presents amb la boca oberta. Ja se sap que en la política se n'han de fer molts, d'equilibris, però aquest segurament ha estat el més divertit i aplaudit de la seva trajectòria al govern municipal.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- Joan Pera, rialles i telèfons maleducats
- Un tiet dels germans Márquez detingut per un cas d'assassinat que s'instrueix a Solsona
- Demana matrimoni a la parella en ple concert del Correfoc
- El Boc apareix al Correfoc de Manresa per homenatjar Txell Fusté i Maite Cots
- La tradició de penjar samarretes després del Correfoc, a la corda fluixa
- Els Sirex estimen i es fan estimar a la Festa Major de Manresa