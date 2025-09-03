El Festivalet mostra la potència de Manresa com a ciutat de circ
El certamen s'inaugura aquest dijous al Kursaal i viurà dues jornades amb diversos espectacles, d'accés gratuït, al pati de l'Anònima
Un dels fruits de la capitalitat cultural que va ostentar Manresa fa set anys va ser la creació del Festivalet de Circ, un projecte que va transcendir l'efervescència del moment i arriba a la setena edició havent-se interromput només en el 2020 pandèmic. El certamen s'inaugura demà dijous (20 h) amb una gala al Teatre Kursaal i es perllongarà divendres i dissabte amb dues sessions de tarda i nit al pati de l'Anònima. Tres escenaris amb aforaments que van dels 300 als 500 espectadors i l'entrada gratuïta (excepte per a l'obertura, 8 euros) són els inputs principals d'una proposta que coordinen els acròbates Rat Serra i Arnau Serra, amb la col·laboració de LaCrica i el suport i finançament de l'Ajuntament, l'empresa municipal Manresana d'Equipaments Escènics, la Generalitat i la Diputació.
El festival s'inscriu en el treball de promoció de les arts del circ que va iniciar LaCrica al local, recentment millorat amb aire condicionat i una biga a gran alçada, del carrer Mestre Blanch, annex al Teatre Conservatori. El Kursaal, que va reobrir portes el 2007, també ha tingut sempre una sensibilitat especial per aquest gènere, des del clown fins a les acrobàcies i altres modalitats.
"Enguany, LaCrica arriba als quinze anys i per això farà dues activitats a l'Anònima", explica Rat Serra, que va dirigir el centre de formació de circ -nascut a Manresa i expandit a Berga- durant set anys després de participar en la fundació. La primera serà el taller per a infants i joves que es durà a terme dijous (18 h) al pati del Kursaal; la segona, la Mostra commemorativa de l'efemèride que donarà a conèixer el treball en les diferents disciplines del gènere que s'ensenyen i es treballen a l'entitat.
EL PROGRAMA
Dijous, 4 de setembre. Kursaal.
18.00 h. Taller de circ a càrrec de LaCrica (al pati, gratuït).
20.00 h. Gala inaugural (8 euros, 60 min.)
Divendres, 5 de setembre. Pati de l'Anònima. Gratuït.
18.30 h. "La Paradeta", amb Cia. Circ Vermut.
19.30 h. Mostra de circ dels 15 anys de LaCrica.
20.30 h. "Carena", amb Cia. La Córcoles.
22.00 h. "Qui cu qui què quina?", amb Cia. Nom Provisional
22.45 h. PD Danilsan (Dani Grandón).
Dissabte, 6 de setembre. Pati de l'Anònima. Gratuït.
18.30 h. "Back 2 Classics", amb Planeta Trampolí.
19.30 h. "Shake Shake Shake", amb Cia. Pakipaya.
20.30 h. "Endangered". Cia. Flying Pikmis.
22.30 h. "Runa". Cia. 104ª.
23.30 h. Dj Johnny Fever (Joan Calderer)
La gala d'inauguració tindrà un cop més el concurs com a presentador de Ricky, el profesor de tenis, que també amenitzarà la resta d'actuacions del festival, excepte la mostra de LaCrica, conduïda per Javi López. La música en directe la posarà la Banda los Circonautas, formada per Tanja Haupt, Nacho López, Martí Hosta, Oriol Pidelaserra i Jaume Fité. A l'escenari, Fernando Pose farà un nombre de malabars amb pilotes de rebot. Joan Pallàs i la manresana Laia Planell, que componen la Cia. Nom Provisional, oferiran una peça de perxa xinesa en la seva qualitat de companyia emergent convidada. El Duo Laos, format per Mercedes Martín i Pablo G. Raffo, ensenyarà el seu talent acrobàtic. Mélina Hernández és especialisa en contorsionisme. I la Cia. Pakipaya exhibirà el seu mestratge en el quadrant aeri. Les entrades es poden adquirir a un preu de 8 euros.
Tant divendres com dissabte, el Festivalet obrirà portes a les 6 de la tarda i es podran veure, de forma gratuïta, quatre espectacles en els tres escenaris que s'habilitaran a l'aire lliure al pati de l'Anònima. "Enguany, hi haurà molta estructura per permetre una millor visibilitat", afegeix Serra. Un dels escenaris tindrà una grada per a 200 persones i els altres dos comptaran amb 350 cadires, dues xifres ampliables perquè hi haurà espai al voltant per seure a terra o veure els espectacles dempeus. També s'habilitarà una zona on els més petits podran pintar el cartell del festival creat per Sofia Gómez. Així mateix, hi haurà un servei de barra i dues food-trucks. I per seguretat, no es podrà accedir a l'Anònima amb animals, patinets ni bicicletes.
En el cartell hi ha propostes tan espectaculars com el número de funambulisme sobre un cable a set metres d'alçada del terra que realitzarà Mariona Moya, de la Cia. La Córcoles. Un espectacle que ja va causar admiració fa tres anys quan el va executar en el marc de la Fira Mediterrània. L'artista, a més, va participar en la gala dels 15 anys del Kursaal. "Tots els grups són catalans", afegeix Arnau Serra. En cas de pluja, se suspendrien els espectacles perquè la complexitat tècnica no permet fer canvis d'última hora.
La feina cabdal de LaCrica
En l'organització del Festivalet, LaCrica hi juga un paper destacat perquè cada any aporta el voluntariat necessari per tirar endavant. "Fa un temps, LaCrica tenia un espai per mostrar la seva feina, però va arribar a ser molt estressant fer alhora de voluntaris i artistes i es va deixar córrer", comenta Rat Serra. "Aquest any, però, amb motiu del quinzè aniversari, LaCrica no podia faltar en el programa i per això actuarà fent una mostra del seu treball".
Serra va deixar LaCrica després del setè any i del grup inicial, apunta, queden Javi Soler i Rut Trias. La resta, afegeix, són alumnes dels inicis que ja s'han fet grans i han entrat a la direcció de l'entitat. "La pandèmia va fer mal, vam estar un any sense activitat", recorda l'artista: "havíem arribat a ser uns 450 entre les seus de Manresa i Berga", una xifra que s'està recuperant passats uns anys del sotrac de la covid. La seu de la comarca veïna és el Cinema Catalunya, on també assagen els castellers.
