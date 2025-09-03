Memòria
Les fotografies que va fer Pasqual Maragall amb el seu mòbil després de ser diagnosticat amb Alzheimer, en una exposició
'La captura del temps. Fotografies de Pasqual Maragall Mira' s'inaugurarà el proper 12 de setembre al Centre Toni Catany de Llucmajor
Montse Terrasa
L'expresident Pasqual Maragall va anar fent fotos amb el seu mòbil Nokia durant anys, després de ser diagnosticat d'Alzheimer. Va retratar el que veia i sentia: grafits del carrer, els seus nets, anuncis, gent, amics, paisatges, detalls, fotos de fotos i també es va fer autoretrats. Part d'aquestes imatges són les que exposarà el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany a partir del proper 12 de setembre a la mostra 'La captura del temps. Fotografies de Pasqual Maragall Mira'.
"Fa un parell d'anys vaig descobrir la fotografia amb mòbil. Crec que és una manera de fixar en imatges el que està passant al teu voltant, a vegades esdeveniments importants, i a vegades elements fugaços, i també detalls que passarien desapercebuts sense l'ull de la càmera", va explicar Maragall el 2010, quan va publicar un llibre amb aquestes fotos.
El que va ser alcalde de Barcelona havia entaulat amistat amb el mallorquí Toni Catany (Llucmajor, 1942-Barcelona, 2013) el 1987, quan el polític va pernoctar a casa del fotògraf, com va fer en tantes altres, amb l'objectiu de conèixer de primera mà la realitat de la ciutat i dels seus veïns. Ara les seves trajectòries tornen a creuar-se amb l'exposició 'La captura del temps. Fotografies de Pasqual Maragall Mira', organitzada en col·laboració amb la Fundació Pasqual Maragall i comissariada per Teresa-M. Sala i Antoni Garau. La inauguració es farà el proper dia 12 a les 19:00 h al Centre Internacional de Fotografia Toni Catany.
"L'exposició, que parteix de la recopilació fotogràfica, ens permet relacionar la fotografia amb el temps i amb la memòria. I tot això ens acosta a la quotidianitat d'una persona que pateix Alzheimer, i també ens fa entendre que la memòria és, alhora, el més fràgil, però també el més preuat que tenim", destaquen des del Centre Toni Catany.
