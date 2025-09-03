Venècia 2025 (Dia 8): Maleïdes guerres
Kaouther Ben Hania fa plorar la platea amb un film de Tuníssia sobre Gaza que apunta directament a l'Oscar
Esteve Soler
Una candidata clara al Lleó d’Or i dos grans cineastes han presentat pel·lícula al festival de Venècia durant les darreres jornades. ‘The voice of Hind Rajab’, de Kaouther Ben Hania, va deixar plorant ahir la platea sencera de la projecció de premsa. La directora de la magnífica ‘Four daughters’ crea una ficció al voltant dels àudios reals d’una nena a Gaza que demana ajuda a urgències per tal de ser rescatada enmig d’un bombardeig. Amb Jonathan Glazer i Alfonso Cuarón com a productors, el film ja ha estat triat com a representant de Tunísia a l’Oscar i em sorprendria que no el guanyés.
Una de les situacions més insospitades que jo he viscut a la Mostra té a veure amb Kathryn Bigelow. L'any 2008 va presentar aquí ‘En tierra hostil’ amb excel·lents crítiques, però sense cap premi. El film va ser enterrat durant mesos i 2 anys després, el film es proclamava gran guanyadora dels Oscars. El fet va alçar Bigelow a l’olímp de Hollywood i es va convertir en una de les realitzadores referencials dels nostres temps. Enguany presenta nou film a competició a Venècia. El seu cinema d’acció, però carregat de profunditat política i moral, retorna amb ‘House of dynamite’, un film a temps real sobre un atac nuclear contra els Estats Units del que la Casa Blanca no és capaç d’identificar el seu autor. La tensió creix mentre es valora quina ha de ser la resposta oportuna. Aquest implacable thriller despertarà un debat com el que ja va aconseguir Bigelow amb ‘La noche más oscura’, però en l’actual situació farà preocupar seriosament sobre les capacitats de l’ actual administració nord-americana.
I res té a veure, aparentment, aquest thriller polític de Bigelow amb la reflexió existencialista de François Ozon adaptant la mítica novel·la ‘L’Étranger’, d’Albert Camus. Ja havia estat portada al cinema en diferents ocasions, la més popular de les quals la de Luchino Visconti del 1967. Ozon, que tot ho reescriu posant un punt d’opinió personal i emfatitzant les contradiccions morals dels nostres temps, ha volgut fer del Meursault protagonista un personatge que ressona especialment amb la indiferència i el cansament existencial que arrosseguem en aquest 2025. L'adaptació no és tan literal com la de Visconti, sinó deliberadament poètica i abstracta, amb una clara influència de Bresson i Bergman, però això li dona una major força contemporània.
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Un tiet dels germans Márquez detingut per un cas d'assassinat que s'instrueix a Solsona
- Gir a la jubilació anticipada: la Seguretat Social recorre a les 'cotitzacions a l'ombra
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- Joan Pera, rialles i telèfons maleducats
- Demana matrimoni a la parella en ple concert del Correfoc
- El Berguedà omple cases rurals, la Cerdanya punxa en restauració
- Avís del tècnic d'emergències Miguel Assal: aquest és el color de banyador que mai no hauries de comprar