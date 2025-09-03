L'actor d'Igualada Biel Rossell protagonitza 'Zoomers', una sèrie més enllà d'una comèdia juvenil sobre la Generació Z
"És una història molt autèntica, real i utilitza l'humor negre per riure'ns de les nostres desgràcies", avança l'intèrpret
Belén Escudero (EFE)
La sèrie 'Zoomers', protagonitzada pel jove actor anoienc Biel Rosell (Igualada, 2003), oferirà un retrat real dels conflictes als quals s'enfronten els joves de la Generació Z en un context marcat per crisis com la pandèmia, però amb un humor negre afilat que la situa més enllà de la comèdia juvenil. S'estrenarà el 3 d'octubre a Prime Video a Espanya, Andorra i Portugal.
De sis episodis, de mitja hora cadascun, la sèrie s'ha presentat coincidint amb el Festival de Televisió de Vitòria (FesTVal), on s'han projectat en primícia els tres primers capítols i s'ha pogut veure l'elenc d'actors desfilant per la catifa taronja del Palau de Congressos Europa de la capital alabesa.
Dirigida per Óscar Pedraza, amb projectes tan diferents com 'Patria' o 'Sky Rojo', i escrita per Federico Mayorca i Guillermo Bandrés, entre d'altres, 'Zoomers' és per al seu protagonista, Biel Rossell, una "comèdia dramàtica" i fins i tot "més drama que comèdia".
L'igualadí, conegut per les seves interpretacions a 'La mesías' (on feia de l'Enric adolescent), 'Jo mai mai' i 'La vida sin Sara Amat', es posa ara a la pell del Javi, un noi de 18 anys, intel·ligent, extrovertit i divertit, tot i que una mica cínic, irònic i pessimista, amb una visió molt particular del món, després d'una tragèdia personal.
Situacions incòmodes, amor i autodescoberta
La trama es desenvolupa en un Col·legi Major universitari de Salamanca, on arriba en Javi per començar una carrera, fet que porta a noves amistats, també a viure situacions incòmodes, a descobrir l'amor i, en definitiva, a si mateix.
És un temps en què el protagonista transita entre les pors, inquietuds i contradiccions pròpies de l'edat i dels zoomers, dels nascuts entre els 90 i principis dels 2010 quan comencen a navegar en el món dels adults. "És una sèrie molt autèntica, real i utilitza l'humor negre per riure'ns de les nostres desgràcies, de les que està patint aquesta generació", diu l'actor, que pertany a ella perquè va néixer el 2004.
"Sense paternalismes, sense necessitat de ser dolç"
Rossell se sent identificat amb aquesta generació que ha nascut gairebé dins d'una crisi, immersa en les pantalles sobretot amb la pandèmia, però que s'atreveix a parlar "de forma més transparent de la salut mental, de la realitat, sense paternalismes, sense necessitat de ser dolç, d'explicar les coses com són, sense tapar-se".
L'actor es va sentir especialment identificat amb el seu personatge amb una de les frases que pronuncia en una de les seves escenes: "Doncs no és el que ens van vendre".
Per traçar al Javi, Rossell ha seguit la batuta de Pedraza, que es va enamorar del guió només tenir-lo a les mans. Va agafar afecte als seus personatges, segons explica, i va dir que sí al projecte, tot i que anteriorment havia rebutjat altres sèries juvenils perquè pensava que no tenia gaire a aportar.
Al director, que es va criar amb 'La bola de cristal' i la bruja Averia, el guió li va produir nostàlgia i el va fer reflexionar sobre la seva pròpia infància i adolescència i les diferències respecte a la dels joves d'avui.
"En el fons no és res. Són moltes coses, però totes conjunturals. Tots vam tenir un primer petó, una primera vegada en què surts de casa sol i et mors de por. Aquest tipus de reptes, els personals que viurem tots, ens agradi o no, eren els que m'interessava explicar", contesta Pedraza.
La mirada del Javi -"tan pura, tan divertida", postil·la Pedraza- és la que, juntament amb l'equip de guionistes, marca el to de la sèrie, segons el director que afalaga també el treball de Berta Castañé i Itziar Atienza, Adrián Luque o Joao Bettencourt, que han participat en la seva presentació als mitjans al Palau de Congressos Europa de Vitòria.
