Matisse, les cultures oceàniques i el desenfocament, al CaixaForum
Més de 600.000 persones van passar per aquest centre cultural a Barcelona entre l’agost del 2024 i finals de juliol del 2025. En el cas del CosmoCaixa es va arribar a 1.150.000 visitants.
David Morán
La profunda i duradora empremta de Matisse en l’art dels segles XX i XXI, el desenfocament com a corrent artístic nascut del culte gairebé obsessiu cap als nenúfars de Monet i l’impacte creatiu i cerimonial de les cultures oceàniques són alguns dels reclams de la nova temporada de CaixaForum Barcelona, un curs expositiu marcat també pel compromís amb la natura i la biodiversitat. "Estem convençuts que la cultura és motor de transformació real", va defensar la directora del centre, Mireia Domingo, en la presentació d’una programació que aspira a rubricar els números del curs passat i prolongar l’èxit d’exposicions com Els mons d’Alicia, Temps incerts i, especialment, Rubens i els artistes del Barroc flamenc, que des de la seva estrena al maig suma més de 100.000 visitants.
En total, més de 600.000 persones han passat per CaixaForum Barcelona entre l’agost del 2024 i finals de juliol del 2025, xifra que, en el cas del CosmoCaixa, es dispara encara més i s’alça fins als 1.150.000 visitants. Precisament un dels hits del Museu de la Ciència durant el 2024, l’exposició intergalàctica Extraterrestres, es manté a la cartellera fins a l’agost del 2026 com a principal atractiu d’un centre que incorpora a la seva exposició permanent una mostra immersiva sobre el Sol i l’esquelet fossilitzat real d’un mamut siberià de 6 metres de llarg i 3,5 metres d’altura. Així, mentre el CosmoCaixa es continua preguntant si hi ha algú allà fora, les sales del CaixaForum acolliran cinc grans estrenes.
‘Som natura’
Presentada com "una oda a l’optimisme i una exaltació de la biodiversitat" Som natura estrena el curs a Caixaforum Barcelona amb una "experiència immersiva impactant i moderna". Un viatge al centre de la biodiversitat de mà de National Geographic que mostra el poder regeneratiu de la natura, les xarxes invisibles de la natura i la relació de l’ésser humà amb la Terra. "Ens recorda la importància de preservar els ecosistemes", va remarcar la directora de l’àrea d’exposicions de la Fundació La Caixa, Isabel Salgado. El resultat, va afegir, evoca tant l’impacte visual de les imatges de Sebastião Salgado com l’eixarm digital del col·lectiu Teamlab per "emocionar i activar". Inspirada en els acords de la COP15 i guardonada amb dos premis Numix a la millor atracció experiencial i a la millor exposició internacional, l’exposició inicia a Barcelona el seu periple europeu després d’estrenar-se oficialment a Montreal. Del setembre del 2025 a l’abril del 2026.
‘Chez Matisse’
Després de visitar Miró en la seva fundació de Barcelona, Henri Matisse torna a Montjuïc per reivindicar-se com a mag del color, reinventor de la pintura i rival d’altura del totpoderós Pablo Picasso amb una exposició coproduïda pel Centre Pompidou. Chez Matisse. El llegat d’una nova pintura, reuneix una selecció d’obres, la majoria arribades del museu francès, per explorar la trajectòria, evolució i abast d’un artista essencial a l’hora "reformular el quadre com a pura superfície pictòrica". Des dels seus primers autoretrats fins als últims gouaches amb els quals va obrir la porta a l’art pop i la nova modernitat, l’exposició explora cronològicament la seva trajectòria i la seva empremta en els creadors dels segles XX i XXI. Del març a l’agost del 2026.
‘Veus del Pacífic’
En aliança amb el British Museum, institució juntament amb la qual ja havia solcat l’Egipte dels faraons o la Grècia hel·lenística, CaixaForum Barcelona planta ara bandera a Oceania amb Veus del Pacífic. Innovació i tradició, exposició que busca celebrar la riquesa creativa dels habitants de les illes del Pacífic a través de ventalls, canoes, garrots, rems cerimonials i figures de basalt. Més de 200 objectes històrics i contemporanis amb especial atenció als teixits, la dansa, l’art de la guerra, els tatuatges ancestrals i les tecnologies de navegació. Una quarta part de la mostra, va destacar Salgado, està formada per obres d’artistes contemporanis que incideixen en la lectura decolonial i potencien el diàleg entre la tradició i la resolució de problemes contemporanis. Del novembre del 2025 al febrer del 2026.
‘Desenfocat, una altra visió de l’art’
Obres d’Alberto Giacometti, Gerhard Richter, Mark Rothko, Eva Nielsens, Claude Monet, Thomas Ruff, Alfredo Jaar, Soledad Sevilla, Christian Boltanski, Mame-Diarra Niang i Bill Viola, entre d’altres, serviran per connectar la sèrie dels nenúfars amb la qual Monet va revolucionar l’impressionisme amb la reivindicació del borrós i desenfocat com a peça clavi en la relectura de la creació plàstica moderna. Malgrat que durant anys es va creure que les pinzellades suposadament imprecises de la superfície de l’estany tenien a veure amb una deficiència ocular del pintor francès, l’exposició defensa que va ser una elecció estètica deliberada i el punt de partida d’artistes i corrents posteriors. En col·laboració amb el Musée de l’Orangerie de París, Desenfocat. Una altra visió de l’art explora, entre altres aspectes, el paper del desenfocament a l’hora de retratar una realitat convulsa i inestable. Del maig al setembre del 2026.
‘[REC]ordS, La vida a través del cine domèstic’
El cine domèstic com a memòria, notari de la vida quotidiana i testimoni de més d’un segle d’evolució tecnològica. Des de la filmadora fins al mòbil, [REC]ORDS. La vida a través del cine domèstic reconstrueix una història feta de records familiars i imatges suposadament aleatòries per documentar els avenços tecnològics i interrogar-se sobre aquests i els impulsos i necessitats que porten l’ésser humà a filmar-se, gravar-se i retratar-se. "Preservar aquestes imatges és preservar la història de la nostra societat", va destacar Salgado. Del desembre del 2025 al juny del 2026.
