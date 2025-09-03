Memoria.cat fa més accesible el web dels mestres republicans de Manresa
L’Associació Memòria i Història ha posat el dia en clau tecnològica el treball que va digitalitzar fa tretze anys sobre l’escola en el temps de la Segona República a la ciutat
La pàgina web dedicada als mestres republicans que s’hostatja al portal memoria.cat és més accessible gràcies a les millores tecnològiques habilitades per l’Associació Memòria i Història de Manresa. Es pot consultar tot el material sobre el tema recopilat al llarg dels anys a l’adreça electrònica www.memoria.cat/mestres, ara amb noves maneres d’accedir al contingut a les xarxes i la possibilitat de poder-ho fer des de qualsevol dispositiu existent.
El treball "Els mestres de la República a Manresa. Trajectòries, pedagogies i depuracions" data del novembre del 2012 i es va poder realitzar amb el suport del Ministerio de la Presidencia de l’estat espanyol. Des d’aleshores, la tecnologia ha fet possible diverses millores, tal com expliquen des de l’entitat: «la tecnologia ha aportat noves maneres d’accedir als continguts a les xarxes, i ha estat precisament la voluntat que els nostres continguts es puguin consultar a través de tota mena de dispositius que estiguin al mercat, allò que ens ha dut a fer aquesta reconversió tecnològica. Aprofitant l’avinentesa també hem ampliat i actualitzat alguns continguts fruit de la recerca històrica constant dels investigadors de l’Associació».
El web permet fer una immersió en la realitat de l’escola republicana i dels docents a la ciutat de Manresa i l’estat en què es trobava el sector en l'àmbit nacional abans de l’esclat de la guerra civil. Al llarg dels anys, el treball ha tingut la intervenció de catorze persones entre docents, investigadors, tècnics informàtics i de la imatge. Els articles són de Joan M. Serra.
La millora de la web s’ha pogut realitzar amb el suport de la Diputació de Barcelona, i es pot consultar en català i en castellà. La intenció és divulgar la proposta educativa que es va dur a terme durant el temps de la Segona República. «Es pretén fer conèixer l’extraordinària aposta per l’educació que va significar la Segona República a Manresa i recuperar de l’oblit els mestres i les mestres que contribuïren a fer-la possible» indica la portada del web.
L’índex té 14 ítems: Videoresum del web; Relació de mestres que exerciren a Manresa (biografies, documents i fotografies); Tots els documents; Fotografies generals; Mostra de llibres de text de la República; Els valors de l’ensenyament durant la República; El context educatiu a Catalunya; L’ensenyament a Manresa (1931-1939); El Grup Escolar Renaixença; Quadern de rotació del mestre Albagés; Articles sobre ensenyament publicats al diari «El Dia» (1931-1938); La depuració del Magisteri català; La depuració dels mestres a Manresa; Vídeos d’entrevistes a familiars de mestres i a alumnes.
La lectura dels diferents materials també permet aprofundir en el procés de repressió i depuració que van patir els mestres que van treballar en el sistema públic d’ensenyament i, en aquest cas, la depuració dels mestres manresans. Entre altres documents, es reprodueixen els expedients de depuració del professorat públic que conserva l’Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares).
El treball inclou un cens de més de 200 mestres que van treballar a les escoles públiques de la ciutat entre els 1931 i 1939, 90 dels quals amb ressenyes biogràfiques. Es poden consultar documents, articles d’anàlisi històrica, fotografies i articles de la premsa de l’època.
- Un Castell de Focs de festa major amb més gentada que exclamacions d’entusiasme
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- La Diputació presentarà a la Generalitat una proposta d’ampliació del parc natural de Sant Llorenç
- Una substància irritant provoca tos i malestar entre el públic del carrer Sallent a la Festa Major de Manresa
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- Presó provisional per a l'home que va apunyalar i llançar per la finestra la seva dona a Manresa
- Segona nit conflictiva a la Plaça Sant Ignasi durant la Festa Major: una baralla per drogues amb dos ferits
- Doctor Prats juga amb l'autotune en un concert guanyat a la segona cançó