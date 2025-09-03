El talent KM.0 s’enfila al 50% al Kursaal
32 dels 65 espectacles que es veuran aquest darrer semestre al Kursaal, Conservatori o l’Espai Plana de l’Om tindran segell local o la participació d’artistes de la Catalunya central
Les propostes nascudes directament d’artistes i creadors del territori es mantenen en la vintena, com en el primer tram de l’any tot i haver-hi menys programació
Gairebé la meitat dels espectacles que es podran veure aquest darrer semestre als teatres manresans són produccions amb segell local o bé que incorporen artistes de la Catalunya central: 32 de 65, el que suposa el 49,2 % del total de la programació. Un percentatge que surt de les 23 propostes nascudes d’artistes i creadors del territori (el 34,5%) i de les 9 restants que inclouen la participació local en la direcció o interpretació. El primer semestre, el percentatge va ser del 40% (37 de 91 muntatges).
La «vocació» de «plataforma» de suport local, tenint en compte que ser del territori no proporciona una via directa a l’escenari del Kursaal («la qualitat és el filtre»), ha estat un objectiu des de la reobertura del teatre del Passeig. Però la pandèmia va suposar una clara empenta a les produccions de KM0: «era la manera d’ajudar els creadors i els grups d’aquí en un moment en què estava tot molt aturat. La covid va incidir en la cultura de proximitat», recorda Joan Morros, coordinador d’El Galliner, l’entitat encarregada de la programació estable a la ciutat.
Així, des del 2020, aproximadament, entre el 25 i el 30% de les propostes semestrals són d’artistes locals tot i que aquest semestre que acaba de començar se superi la mitjana. L’explicació? Les produccions estrictament del territori són pràcticament les mateixes que en el passat semestre (23 ara; 24 en el primer tram de l’any) però la programació total, com és habitual de setembre a desembre, és menor (65 espectacles ara pels 91 muntatges de gener a juny). S’intenta, diu Morros, mantenir la quota tot i que sempre depèn de l’oferta. I la local ha trobat el seu forat.
El segon semestre de l’any l’ha obert per festa major la bagenca Cia del Rio amb l’espectacle familiar L’avi Tonet i el tancarà el desembre el Concert de Cap d’Any de la Banda de la Unió Musical del Bages. Dels 23 espectacles de música que integren la programació total, n’hi ha 18 de locals (el 27%) i dels 23 de teatre, 5 (el 16%). A més, els espectacles de KM0 es completen amb 4 muntatges de teatre familiar, 1 de circ, 1 de dansa, 1 de teatre musical, 1 de màgia i 1 de performance.
23 espectacles KM0
MÚSICA: Declivi; Jordi Martinez Band; Xavier Ricarte; Passejant Esquirols; Xavier Ricarte; Cor de Teies; Carles Pachón i Berta Brull; Cor inCORdis i Commoners; Groovin’ Cat; Marta Valero i Francisco Poyato; The River Troupe Gospel; Orquestra Rosaleda; Daniel Picón i Lluïsa Vinyes
TEATRE: Maria Rosa; La cançó de les mentides; Les indòmites
TEATRE FAMILIAR: L’avi Tonet; Maure, el dinosaure; El meu primer Nadal
CIRC: Festivalet de Circ
PERFORMANCE: Thauma
DANSA: Esbart Manresà
MÀGIA: 6è Festival Màgic de Manresa
Entre els grups que passaran pels escenaris de Kursaal (Sala Gran iPetita), el teatre Conservatori i l’Espai Plana de l’Om hi ha, entre d’altres, la jove banda manresana de rock alternatiu,Declivi; el veterà guitarrista manresà Jordi Martinez; l’homenatge al reconegut grup de folk català Esquirols; el pianista manresà Xavier Ricarte; les santpedorenques Cor de Teies, amb el seu últim muntatge, Kintsugi o el cor inCORdis que actuarà amb els britànics Commoners Choir. La música sempre sol ser «majoritària» i s’intenta que en tots els seus formats, diu Morros.
Quant a muntatges teatrals, passaran per la programació estable manresana, els projectes de l’Agrupació Cultural i Recreativa de Fals, la Paranys de Sant Joan de Vilatorrada i Els Carlins de Manresa; la dansa la hi posarà l’Esbart Manresà; la performance, la bagenca Magda Puig; la màgia, el 6è Festival Màgic de Manresa; el circ, el Festivalet, que comença aquest dijous i l’apartat per a públic familiar (a més de la Cia del Rio), es completa amb els anoiencs Teatre Nu i el clàssic nadalenc, produït pel Kursaal, El meu primer Nadal.
Amb participació local, l’equipament acollirà propostes com Moltes Mercès, amb la Mercè Comes dirigida per l’igualadí JoanValentí; la Cia. Teatre al Detall, amb la batuta del santvicentí Joan Maria Segura; el projecte Recordant Nino Bravo, que el cantant i pianista Serafín Zubiri porta a escena amb músics de la localitat, en aquest cas la Banda de la Unió Musical del Bages o el musical de gran format Mamma Mia!, amb la manresana Gina Gonfaus.
Després de la pandèmia, explica Morros, «van començar a arribar més propostes de grups de teatre amateur d’arreu», però la condició per programar-los és pertànyer a la Catalunya central: «hi ha muntatges molt bons, però és evident que no podem donar sortida a tot». També és cert que, en general, la programació dels teatres municipals catalanas no contempla la programació de KM0. Per què? «A Manresa tenim la sort que hi ha diferents escenaris; no tot es pot programar en una sala de 800 localitats», subratlla Morros.
- Un Castell de Focs de festa major amb més gentada que exclamacions d’entusiasme
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- La Diputació presentarà a la Generalitat una proposta d’ampliació del parc natural de Sant Llorenç
- Una substància irritant provoca tos i malestar entre el públic del carrer Sallent a la Festa Major de Manresa
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- Presó provisional per a l'home que va apunyalar i llançar per la finestra la seva dona a Manresa
- Segona nit conflictiva a la Plaça Sant Ignasi durant la Festa Major: una baralla per drogues amb dos ferits
- Doctor Prats juga amb l'autotune en un concert guanyat a la segona cançó