Entrevista | Jordi Fosas Director artístic de la Fira Mediterrània de Manresa
«Hi ha noms coneguts, però la Fira Mediterrània no treballa amb caps de cartell»
L’entusiasme de Jordi Fosas (Olot, 1976) és proporcional a la passió amb què dirigeix el mercat d’espectacles des del 2019
Amb uns objectius molt definits des del principi, fent de la necessitat virtut durant la pandèmia, la seva idea és continuar fins al 2028
La 28a edició del certamen se celebrarà farà d'aquí a poc més d'un mes, del 9 al 12 d'octubre
La creativitat es pressuposa en una fira. Però és el lema d’aquesta 28a edició, que se celebra del 9 al 12 d'octubre. Per què?
Perquè se celebren els cinc anys de l’Obrador d’arrel, el programa d’impuls i suport als artistes que vam fer néixer en pandèmia i que creen a partir de tots aquests materials del nostre patrimoni immaterial, de la nostra tradició, de la nostra cultura popular, però que ens interpel·len avui i que són absolutament contemporanis. Hem volgut reivindicar el valor d’aquesta tasca d’impuls i acompanyament a la creació que el mercat manresà duu a terme des del 2020.
I que té com a finalitat generar mercat.
Sí, l’objectiu de l’Obrador i els programes d’impuls a les arts d’arrel dedicats a la música i a la dansa és generar sector, obrir mercat. Però, primer, ajuda els artistes a poder arriscar, a tenir recursos per innovar i després, i poso la balança al mateix nivell, afavoreix generar circuit. No ho fa la fira sola sinó que ho fem amb altres espais i actors que possibiliten eixamplar el circuit per a tots aquests projectes .
Què diria que tenen en comú aquestes propostes escèniques?
L’eslògan que hem repetit des de l’inici: aquesta arrel que ens parla en present, que ho fa a partir de la nostra memòria, del nostre llegat, de la nostra tradició, però que ens interpel·la avui com a societat. Ho veurem en molts espectacles d’aquesta fira, des de l’inaugural, PA, de l’Anna Ferrer, que a través de la transmissió de llegat dels seus pares, avis i besavis, forners a Menorca, ella ho trasllada a la música per parlar de la Menorca d’avui; o a La Baldufa, amb Fantasmes de Guerra: a partir de la memòria de la guerra civil interpel·la a les generacions més joves sobre el que va passar als anys trenta del segle passat.
La mirada dels artistes joves que llegeixen la tradició en clau de jazz, d’electrònica... eixampla el públic»
Tradició i contemporaneïtat és a hores d’ara a la Mediterrània un missatge assumit?
Tot necessita el seu temps però ara ja sí. Recordo la primera Mediterrània quan us explicava precisament això, que la fira tenia tres grans potes: la mirada a l’arrel, posar el focus en els joves i que aquesta arrel ens parli en present. Jo crec que avui s’entén perfectament el missatge que apuntàvem el 2019: parlar desacomplexadament de cultura popular i tenir el convenciment que la cultura popular es pot treballar des d’una mirada contemporània. Els joves ho fan sense complexos. Aquesta lectura la tenim completament consolidada i hem de continuar remant en aquesta direcció.
Parlem dels joves creadors. Són prioritaris per a la fira?
El dia de la presentació vaig utilitzar una paraula que no m’agrada gaire, eclèctica, perquè de vegades és sinònim de poca definició i la fira ha treballat per tot el contrari, per definir-la. Però sí que és eclèctica si ens referim a edats i projectes. És a dir, tenim artistes consolidats, com els Quicos, referents absoluts o La Coixinera, grups que en l’àmbit de l’arrel tradicional d’aquest país han escrit pàgines molt importants, o la Maria del Mar Bonet, artistes amb llarga trajectòria que han de continuar a la fira perquè són inspiradors per a les generacions més joves. Però, evidentment, els programes, els off i en gran part l’Obrador serveixen per poder donar oportunitats i acompanyar artistes nous. Molts d’ells, després, acaben formant part de la programació oficial.
Insisteix en la paraula acompanyar.
És que és rellevant donar aquests espais i oportunitats però sobretot acompanyar aquests artistes joves. Com ha passat, per exemple, en música amb Tarta Relena o en dansa amb Pere Seda, que han anat creixent amb la fira.
Al llarg dels anys, la fira ha estat un espai referent per anar construint aquest relleu generacional»
Els artistes joves, ara, ho tenen més fàcil gràcies a la fira?
Jo crec que sí. En 28 anys la fira ha ajudat molt a entendre que la tradició és un element per crear avui i la Mediterrània ha estat un espai referent per anar construint aquest relleu generacional. Però tot és important: que artistes consolidats hi siguin i que oferim oportunitats als artistes joves. I que tots, actuïn un dia o aquell any no ho facin, passin a Manresa els 4 dies de fira amarant-se del que hi ha, del que es veu, del que passa. Inspirant-se els uns amb els altres. Per a mi això també és molt important i ajuda a generar sector.
Podem parlar de relleu generacional en la creació d’arrel?
El relleu s’ha anat fent i hi ha una generació de gent jove que puja amb molta força, obrint molt la mirada i aconseguint captar molts espais. I que passi això és fantàstic.
I això ha eixamplat el públic?
Sí, perquè s’està eixamplant la mirada que hi posen els artistes i, per tant, s’està eixamplant el públic. Però també és cert i és un problema transversal i general, no només del nostre sector, que falten espais d’exhibició i circuit per als projectes artístics... En el darrer Anuari de la Música, el sector que havia tingut un creixement més important en l’àmbit fonogràfic, del 31%, eren les músiques d’arrel i això, en part, s’atribuïa a l’Obrador i a la feina de la fira. I jo ho atribueixo també a aquesta mirada molt diversa que s’està fent cap a les músiques d’arrel per part d’aquesta generació jove que ho està llegint en clau de jazz, urbana, electrònica…
Sense complexos.
Totalment!
I el públic. Què n’ha d’esperar?
Hi ha noms coneguts, però la fira no treballa amb caps de cartell ni amb una programació que sigui molt fàcil sinó amb el que dèiem abans: donar oportunitats a gent jove, d’aquí i internacionals. Aquest any hi ha més carrer que mai, de nou amb aquests grans i mitjans formats, que són un símptoma de molt bona salut per al sector. La clau per al públic és passejar-se, submergir-se en carrers i places, que no tingui por de descobrir projectes. Hem creat un itinerari transversal de cant i ball participatiu i necessitem un públic actiu, que vulgui formar-ne part. Evidentment, el gran objectiu que tenim al darrere és que els programadors també generin aquests contextos en els seus municipis, però perquè això passi necessitem que la gent s’avingui a ballar i a cantar. Que participi activament de tot el que ofereix la nostra cultura popular.
