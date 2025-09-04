VENÈCIA 2025 (Dia 9): Julian Schnabel es fa excessiu amb Dante pel mig
El festival continua sota l'impacte de la pel·lícula de Gaza "The voice of Hind Rajab", que va acabar amb més de vint minuts d'aplaudiments
Esteve Soler
Els 23 minuts d’aplaudiments després de ‘The voice of Hind Rajab’, de la que vam parlar ahir, han deixat la sensació al festival de Venècia que s’ha acabat la competició. Però encara queden unes quantes projeccions pendents.
L’any passat el director Julian Schnabel va venir a la Mostra a recollir el premi ‘Glory to the filmmaker’ i enguany ja presenta nou film. Aquest artista multifacètic ja havia ofert cinc films al certamen del Lido, començant per ‘Basquiat l’ any 1996 i acabant amb ‘Van Gogh, a las puertas de la eternidad’ l’ any 2018. Enguany presenta fora de competició ‘In the hand of Dante’, potser la seva pel·lícula més excessiva, tant per ambició creativa com per duració, i, segons bona part de la crítica, un absolut desastre. El film parteix en dues línies temporals, en una seguim Dante en el procés d’escriptura de ‘La divina comèdia’ i en l’altra a un lladre del Nova York contemporani que en roba una còpia per a la màfia. Tots dos personatges són interpretats pel mateix actor, un Oscar Isaac també present aquí enguany amb el ‘Frankestein’, de Guillermo del Toro. L'acompanya un repartiment impressionant (i desorientadíssim) integrat per Gal Gadot, Jason Momoa, Gerard Butler, Al Pacino, John Malkovich i Martin Scorsese, que ha destacat fa poc també com a intèrpret en el celebrat episodi pilot de la sèrie ‘The studio’.
En paral·lel, també hem pogut veure el que serà amb tota seguretat un dels films d’animació de l’ any. Quatre anys després de presentar ‘Belle’ a Canes, ja ha tornat el venerat realitzador japonès de ‘Summer wars’ i ‘Wolf children’. Mamoru Hosoda ens ha ofert ‘Scarlet’, que dona nom a una princesa que fracasa en intentar venjar la mort del seu pare. Quan desperta, descobreix que ha quedat atrapada en l’anomenada ‘Terra dels morts’, un indret misteriós on van a parar tots aquells que no aconsegueixen el seu propòsit. El film integra un component èpic, visualment impressionant, amb un relat dramàtic sorprenent, així com una tesi emocionalment adulta en contra de la venjança. Tot plegat converteix el resultat en una nova proposta imprescindible dins de la genial filmografia de Mamoru Hosoda.
