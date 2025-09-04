Laia Planell, artista de circ: «A França et reconeixen com a artista i l’estat et paga un sou»
La manresana va formar part de la primera fornada d’alumnes de l’escola LaCrica i després va continuar la formació en altres centres fins a esdevenir una especialista en la perxa xinesa; avui i demà actua al Festivalet de Circ
El primer cop que actua a Manresa ho farà per partida doble. Laia Planell Viladrich, de 31 anys, s’estrenarà a la seva ciutat natal avui dijous (20 h) com una de les artistes de la Gala Inaugural del Festivalet de Circ, al Kursaal, i repetirà divendres amb un muntatge més llarg, a les 10 de la nit a l’Anònima.
D’on li ve dedicar-se al circ?
Abans que es formés LaCrica, em vaig apuntar a un curs d’equilibris al Casal de Joves La Kampana, amb la Rat Serra. Va ser el primer cop que vaig fer una vertical de cap. Després, vaig fer un curs de teles a la sala petita del Kursaal, em va agradar i, quan es va obrir LaCrica, m’hi vaig apuntar.
Ja veia que podria ser el seu futur professional?
De jove ja tenia pensat que em volia dedicar a això. Vaig cursar el batxillerat en arts escèniques al Peguera. I el circ cobria la meva necessitat de moure el cos amb ganes i el fet d’interpretar. A LaCrica vaig provar de tot, teles, trapezi, equilibris, acrobàcia, ...
On va continuar?
Vaig estar a l’escola Rogelio Rivel, de Barcelona, i vaig anar després a la Scuola di Circo Torino FLIC. Hi havia disciplines comunes i altres que havies de triar. Vaig anar canviant, primer vaig agafar equilibris mà a mà amb una altra persona, però treballar amb algú altre no sempre és fàcil i al final vaig triar la perxa xinesa jo sola. Així vaig afrontar totes les pors i frustracions que tenim, en el circ, com en la vida, té molta importància el cap.
Por a què?
La perxa xinesa està a cinc o sis metres d’alçada, tot i que ja s’està experimentant amb alçades més baixes. I hi ha coses que no arribes a fer mai sense matalàs a sota perquè no pots vèncer el recel que tens dins el cap. Hi ha coses que estàs capacitada per fer en l’àmbit tècnic, però el coco no et deixa.
I després de Torí?
Ja fa set anys que vaig marxar. I me’n vaig agafar un de sabàtic. Feia cinc anys que voltava per les escoles. Després va venir la pandèmia, que no ha ajudat gens. I vaig tornar a entrenar i a posar-me a punt, esperant que arribés l’oportunitat. Vaig fer algunes actuacions de perxa xinesa jo sola, un espectacle amb unes companyes a Itàlia, també un de pallassos, sense perxa. Des de l’any passat estic amb quatre noies més a la companyia francesa Cirque Lambda. Estem preparant un espectacle que volem estrenar la primavera de l’any vinent, tot i que encara no sabem on.
Al Festivalet, però, actua amb en Joan Pallàs, com a membres de la Cia. Nom Provisional.
Sí, em van venir a buscar per fer una substitució i també estic amb ells. L’espectacle que farem no l’he creat jo: el dijous farem un exercici de perxa xinesa i divendres un espectacle amb una perxa i una bicicleta.
Quan el cos ja no em permeti pujar a la perxa xinesa, m’agradarà fer de pallassa
Vostè, doncs, és professional del circ, viu del seu art?
Sí, estic vivint a Tolosa. França té ajudes pels artistes. Hi ha un sistema pel qual si fas un seguit d’hores actuant o com a tècnic, et consideren artista i tens un sou que et paga l’estat. I te’n reserven una part per l’hivern, perquè l’activitat baixa. Està molt bé.
No és com aquí, vaja.
I tant que no. Hi ha molts companys que s’han quedat pel camí i ho han deixat per frustració o bé perquè necessites menjar i t’has de posar a treballar en qualsevol altra feina. A França és ben diferent.
Només té 31 anys, però ja atresora un bagatge. Com porta les pors i l’exigència professional?
Sempre hi ha coses per aprendre, i sempre hi ha pors. Però això passa en el circ i passa a la vida. Hi ha un dia que et fa por fer un ou ferrat i més endavant t’atreveixes amb el rostit. Sempre aprens, ja sigui en l’aspecte físic, en els trucs que fas a la perxa o bé quan has de gestionar una companyia, enviar correus, vendre el teu espectacle.
La perxa li permet treure de dins la part interpretativa?
I tant! Faig algun número de pallasso, i en el futur, quan el cos ja no em doni per pujar a la perxa, i hagi de fer coses a peu pla, em vindrà de gust fer de pallassa, sense tantes complicacions tècniques. Però encara em queda.
Subscriu-te per seguir llegint
- Gir a la jubilació anticipada: la Seguretat Social recorre a les 'cotitzacions a l'ombra
- Un tiet dels germans Márquez detingut per un cas d'assassinat que s'instrueix a Solsona
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Matrimonis falsos amb documents robats a dones catalanes: cancel·len 18 inscripcions i detenen 15 persones
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- El Berguedà omple cases rurals, la Cerdanya punxa en restauració
- La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
- Demana matrimoni a la parella en ple concert del Correfoc