No proveu de fer-ho a casa
El Festivalet de Circ de Manresa va inaugurar ahir al vespre la setena edició amb una gala que va fer lluir diferents modalitats del gènere al Kursaal
El certamen continua avui i demà amb dues vetllades plenes d'espectacles al pati de l'Anònima, a partir de les 6 de la tarda i amb entrada gratuïta
La resposta és sí: és possible deixar-se caure a plom tan llarg com ets, el cos tens i recte amb els braços enganxats al costat, veure que l’impacte de la cara contra la fusta s’apropa a una velocitat de vertigen i aturar-se a mig pam de terra. Ai! Uf! Ooh! De moments com aquest se’n van viure uns quants anit en la Gala inaugural del Festivalet de Circ en un Kursaal amb molts nens i nenes a la platea. La festa continuarà avui i demà al pati de l’Anònima amb dues vetllades des de les 6 de la tarda i amb entrada gratuïta.
«Així seria aquesta gala sense els tècnics de so i de llum», va dir en Ricky, el presentador del xou, per visualitzar en silenci i en la foscor la feina dels qui sempre miren l’espectacle rere el públic. Un reconeixement merescut després d’una hora de circ que va deixar petits i grans amb la boca oberta. I això que només era un avançament del que es podrà veure en les dues jornades centrals del Festivalet.
Després que la Banda los Circonautas disparessin el tret de sortida interpretant Sta. Alegria, de La Troba Kung-Fú, va aparèixer en escena Ricky, «profesor de tenis» de sobrenom, americana i pantalons grocs amb llistons foscos i un pentinat a joc amb la hilaritat del conjunt. En mig minut ja tenia el públic a la butxaca.
El primer número del dia el van executar Joan Pallàs i la manresana Laia Planell, de la Cia. Nom Provisional. Pujant amb insultant facilitat per la perxa xinesa de cinc metres i davallant amb una precisió encomiable, van despertar els primers murmuris d’admiració de la funció. Especialment aplaudida la coreografia que van executar els dos artistes abraçats.
Aleshores, Ricky va voler ensenyar que no només sabia conduir la sessió i fer riure els assistents. Es va passejar pel pati de butaques aguantant una taula amb el cap, i més endavant va fer servir ampolles per caminar-hi pel damunt i, increïble -"on és el truc?" es preguntava encara després de l’espectacle un jove espectador-, asseient-se al damunt d’una d’elles.
La contorsionista francesa Mélina Hernández va crear un seguit de figures impensables, fins i tot situada sobre quatre peanyes de molt escassa superfície. Mercedes Martín i Pablo G. Raffo, l’argentí Duo Laos, va demostrar el mestratge adquirit al llarg dels anys en el difícil art de l’equilibrisme, protagonitzant el passatge esmentat a l’inici d’aquest article. També del país sud-americà és Fernando Pose, que va deixar tothom meravellat fent malabars amb pilotes, tres a l’inici i el doble al cap d’una estona. Especialment ovacionat va ser el número en què feia rebotar les boles blanques contra el terra i la part de sota d’un tamboret.
Adrià Mascarell i Noemí Díaz, de la Cia. Pakipaya, van tancar el repertori de modalitats circenses a uns quants metres de terra. Els dos acròbates van realitzar cabrioles i exercicis a gran altura anticipant els aplaudiments que van omplir la sala gran del Kursaal en l’obertura del Festivalet.
