Cita amb la literatura
La Setmana del Llibre en Català arrela al passeig de Lluís Companys de Barcelona
La 43a edició de la que s’expandeix com la "gran festa de la lectura" tornarà del 19 al 28 de setembre amb més espai, rècord d’expositors i un programa de més de 300 activitats.
La fira té el repte de superar els 100.000 visitants i les altes xifres de facturació del 2024
David Morán
"Venen pràcticament tots els que publiquen novetat", va anunciar la directora de la Setmana del Llibre en Català, Cristina Domènech, en un intent per resumir el que passarà al centre de Barcelona a finals de setembre. I, en efecte, hi ha, a la graella de sortida, els grans protagonistes de la tornada a l’escola del llibre en català: Joan Lluís Lluís amb Una cançó de pluja; Aida Sunyol Sánchez amb Mercromina; Laura Cera amb Gel a 40 graus; Toni Sala amb Escenaris; Tània Soler amb Les veus del foc; Melcior Comes amb L’home que va vendre el món; Daniel Genís amb El dimoni abans de nosaltres; Carme Riera amb Gràcies; Jaume Clotet amb La calavera de l’apòstol...
També, perquè no tot ha de ser llibre d’estrena que faci olor de nou, protagonistes del primer tram del curs com Xavier Bosch, Sílvia Soler, Albert Pijuan, Estel Solé, Toni Cruanyes i Roc Casagran. Tots ells (i uns quants més també) passaran entre el 19 i el 28 de setembre pel passeig de Lluís Companys, espai on La Setmana repeteix després de l’èxit de l’any passat per continuar creixent i consagrar-se com a "gran festa de la lectura, punt de trobada entre autors i editors i aparador de les novetats editorials".
Hi haurà rècord d’expositors (312) en 94 casetes, vuit més que l’any passat, es posarà en marxa un tercer escenari amb programació familiar i 265 segells editorials tindran representació en un recinte de gairebé 9.000 metres quadrats, 1.000 més que l’any passat. A la meta, la marca per batre són els 100.000 visitants de l’any passat i l’increment del 20% en la facturació respecte al 2023. Per aconseguir-ho, res millor que tornar a coincidir amb les festes de la Mercè i arrelar en un passeig de Lluís Companys que guanya nous espais de lectura i més comoditat. Entre les novetats, una zona de contes amb més d’un centenar de títols i La carpa de la llengua, estand del Departament de Política Lingüística i el Consorci de Normalització Lingüística dedicat a la promoció del català. "Som al setembre, al festival literari català més important i al començament d’un gran quadrimestre que es tancarà amb la FIL, fita important per al present i el futur de la literatura catalana", va recordar el president d’Editors.cat, Ilya Pérdigo, durant la presentació d’un programa d’activitats coronat per reclams internacionals com l’escriptora russa Anna Starobinets, el filòsof francès Roger-Pol Droit o l’escriptora finlandesa Iida Turpeinen. "La Setmana és un espai de confluència cultural que té per objectiu la cohesió i la transversalitat de la cultura catalana", va destacar Pérdigo.
Els guardons
La Setmana del Libre en Català, subtitulada aquest any com la Festa del Llibre en Català, ja va revelar a mitjans de juliol els seus dos principals guardons, el premi Trajectòria per al mestre negrocriminal Andreu Martín i el Difusió per al periodista David Guzmán, però faltava encara omplir de vida una graella generosa en presentacions, debats, xerrades, recitals poètics, homenatges, rutes literàries i activitats infantils.
En total, més de 300 activitats entre les quals destaquen un homenatge del Consorci de Biblioteques a Feliu Formosa; una exposició metaliterària sobre l’"obvietat i la ironia en la literatura catalana"; un duel poètic amb versos d’Antònia Vicens i Josep M. Llompart i improvisacions de La Ludwig Band i Glossa Càustica; dues "tardes joves" amb presència de Maite Carranza, Care Santos i les components de Can Putades; converses i diàlegs sobre maternitats, identitat i memòria, Faulkner i McCullers i art i tecnologia; i la celebració dels 250 anys de Jane Austen amb un especial del pòdcast Punkies Decimonòniques. Es tracta, segons Domènech, de mostrar "vitalitat i moviment, que passin coses tots els dies i totes les hores".
