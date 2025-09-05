Estrena teatral
Què és l’èxit? Com triomfar al teatre a la Catalunya Central
La companyia de Balsareny, La Swanson, estrena aquest diumenge a les 18 h la seva segona obra a la Fàbrica Vella de Sallent
L'obra es planteja què és l'èxit des del personatge d'una noia nascuda la Catalunya Central i que somia en ser actriu
«Sempre que et trobes davant d'un full en blanc i no saps què posar-hi és quan t'adones que el més fàcil és explicar el que tens a davant. D'aquí neix Glòria 27», explicava Climent Ribera, un dels fundadors de la companyia de teatre Swanson en la presentació de la seva segona obra Glòria 27 o el mite de l'èxit. És la seva segona producció i s'estrena aquest diumenge a la Fàbrica Vella del municipi de Sallent, a les 18 h de la tarda.
La protagonista de la història és Clàudia Ricard, una noia fictícia. De petita volia ser actriu i va estudiar per poder-s'hi dedicar. Tot i això, en veure's frustrada per la professió i les dificultats d'aquesta, va decidir marxar una època a l'estranger a treballar de cambrera. En tornar acaba en un poble de comarques interiors a casa la seva àvia, i el dia del seu aniversari decideix anar a fer un càsting. «Aquest és el punt de partida de la nostra història», explicava Ribera. «És la història de la Clàudia, però podria ser qualsevol de nosaltres, o de les nostres amigues. Hi ha unes pinzellades de molta realitat».
Fer teatre a comarques
Ambientada als anys 90 en un poble de la Catalunya interior, com podria ser Balsareny o Sallent, parla de vides entrecreuades i de les relacions humanes. Unes relacions que els mateixos intèrprets asseguren que han canviat molt en aquests 30 anys, però també reflexiona sobre la vida rural contraposada a la ciutat. «Normalment, comences la teva carrera com a actor a Barcelona, i ara fins i tot cap a Madrid. Aquesta obra és una reivindicació a les perifèries i el teatre fora de les grans ciutats, dels pobles rurals i petits», destacava la companyia. Sobretot apareixen temes com «la foscor, la llum, els èxits i la glòria, en tots els seus significats». Aquesta reflexió de l'èxit la fan els mateixos actors dins de l'obra, però també conviden el públic a fer-la per a ells mateixos. Sobre si ells han assolit o no aquest èxit, Ribera assegura que sí: «el tenim assolit quan ens dediquem a una cosa que ens agrada, però sobretot quan tenim un equip com aquest».
En relació amb el títol del nom, hi ha moltes connexions. Expliquen que un dels punts de partida és el 27 de març. La companyia es diu La Swanson, com l'actriu estatunidenca Gloria Swanson. Ella va néixer el 27 de març i l'actriu principal de l'obra, la Clàudia, també. Per tant, el dia que realitza el seu càsting, que és el dia del seu aniversari, també escau en 27 de març. A més, el dia 27 de març és el dia mundial del teatre. I sobre el significat de glòria... «en tots els seus aspectes», assegurava Núria Gómez.
La Swanson, teatre d'arrels balsarenyenques
La companyia La Swanson es va fundar l'any 2021 per Climent Ribera (Balsareny, 1993) i Núria Gómez (Sant Feliu de Guíxols, 1886), que viu al municipi de Balsareny des de fa tretze anys. Quan es van conèixer van fer gairebé un «match» laboral, i després van decidir crear la companyia de teatre, «com si conjuguéssim un matrimoni» expliquen. L'any 2022 van estrenar la seva primera obra, La flor de l'autopista, tot un èxit. Estrenada a Barcelona, van fer en total més de 45 funcions arreu i encara tres anys després «tenim algun bolo pendent», explicava Núria Gómez. Aquesta segona obra, Glòria 27 o el mite de l'èxit, reflexiona sobre què és l'èxit, tant pels creadors, com pel públic. «Ens plantegem com ens vam conèixer amb la Núria, quines coses han passat, i sobretot què és per nosaltres l'èxit?».
La companyia en tres preguntes
Què és per vosaltres l’èxit?
No és anar a una sala de Barcelona. És fer les coses de la manera que tu creus i et fan sentir a gust i bé. Aquesta és la nostra manera de veure l’èxit, però n’hi ha d’altres. Per això interpel·lem a l’espectador, en fer la reflexió de: Què és per vosaltres l’èxit?
Com neix l’obra?
Fruit de les nostres experiències. Amb la nostra primera estrena, La flor de l’autopista, ja hem anat plantejant el tema de l’èxit. Amb la idea de parlar del teatre i amb experiències properes que tenim. Les expectatives que posem d’aquesta professió i de la realitat que et trobes... També aquests cúmuls amb el 27 de març.
Quin consell li donaríeu a algú que es vol dedicar al teatre i no viu a Barcelona?
Que s’hi tiri de cap. No li diria res més. I que trobi la seva manera de fer-ho. No cal que vagi a Barcelona... Que hi pot anar, perquè nosaltres som els primers d’anar-hi... És una realitat i has de passar per allà, però no forçosament. I que sàpiga que després sempre pot tornar a casa.
Gràcies al Mecenatge
Núria Gómez ha explicat que volien créixer com a companyia, tant en l'equip artístic com en l'equip tècnic, amb l'objectiu «d'oferir un espectacle de màxima qualitat». D'aquesta manera, la direcció ha anat a càrrec de la directora sallentina Tàtels Pérez, però també disposen d'un complet equip a vestuari, escenografia, música i il·luminació. Núria Gómez és la protagonista principal, i Climent Ribera, autor de l'obra, també és un dels intèrprets, amb el paper de tots els altres personatges secundaris.
Ha explicat que per tal de finançar la producció d'aquesta segona obra, Glòria 27 o el mite de l'èxit, la companyia va activar una campanya de micromecenatge. Van recaptar un total de 5.620 euros, fet que va evidenciar el suport i la confiança del públic. Els mecenes van estar convidats a la preestrena el passat 12 de juliol i alguns també seran presents a l'estrena aquest diumenge 7 de setembre com a mostra d'agraïment per part de la companyia.
Fitxatge KM 0 a la direcció
La sallentina Tàtels Pérez (Sallent, 1974) va ser l'encarregada de revisar el guió i posar-lo en escena. «El text que m'arriba per primera vegada és teatre en estat pur, el que ens uneix a nosaltres tres i a tantes persones que ens envolten». Explicava que el text no era fàcil, ja que tot i tenir només una protagonista, hi ha moltes petites històries que complementen el fil principal. «Podrien sortir 10 spin-offs dels personatges secundaris, tots ells interpretats pel Climent». En relació amb l'espai, aquest passa al camerino. Assegura que és un espai que s'ha anat utilitzant per anar-lo traspassant de manera conceptual a altres funcions, a una funerària, casa de la iaia...
Tàtels Pérez va entrar a estudiar a l'Institut del Teatre amb 17 anys, explica, «una època en què les relacions humanes funcionaven molt diferent de com funcionen ara». Ho exemplifica amb el telèfon mòbil, un element important a l'obra, i també element de canvi en les relacions humanes d'avui en dia en comparació amb les dels anys 90. També explica que el muntatge, amb vestuari i música, fa jugar l'imaginari de l'espectador: «Per mi això és teatre, explicar històries i utilitzar tots aquests elements de l'escenografia... si no ja existeix la televisió».
L'obra es representarà el 20 de setembre a la Sala Sindicat de Balsareny i del 31 d'octubre al 23 de novembre s'instal·larà a la sala Aquitània de Barcelona.
