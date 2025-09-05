Solsona estrena dues obres inèdites sobre el patrimoni local
El Concert de Vigília de la Festa Major de Solsona arriba a la tercera edició: serà avui a 2/4 de 10 del vespre a la Sala Polivalent
L’artista convidat, el cantautor solsoní Roger Mas, ha sigut l’encarregat de versionar el Ball de Bastons de la ciutat amb ritmes de swing i jazz
També estrenaran una instrumentació de l'Himne del Bisbat de Solsona
El Concert de Vigília de Solsona s’ha consolidat com una de les cites més esperades pels solsonins i solsonines en la prèvia de la Festa Major. Tot i celebrar-se només per tercer any consecutiu, les entrades –gratuïtes, però amb control d’aforament– es van exhaurir en només tres hores. La cita tindrà lloc aquest divendres, a dos quarts de deu, a la Sala Polivalent.
Cada edició convida un artista que rep l’encàrrec d’una obra inèdita. El primer any el protagonista va ser el pianista i compositor Albert Guinovart; l’any passat, la trompetista avinyonenca Alba Careta, i enguany és el torn del cantautor Roger Mas, músic estretament vinculat a la ciutat des dels seus inicis.
Mas presentarà una peça nova, elaborada conjuntament amb Xavier Guitó, que fusiona les cinc danses del ball de bastons en una sola composició amb aires de swing i jazz, allunyant-se del registre tradicional de la cobla. La vetllada també inclourà l’estrena de la instrumentació per a cobla de l’Himne del Bisbat de Solsona.
Dedicat al patrimoni musical local
El concert es dividirà en tres parts: la primera serà protagonitzada per l'artista convidat, Roger Mas, que interpretarà peces vinculades a la Mare de Déu del Claustre i cançons pròpies del cantautor, amb l’acompanyament de Xavier Guitó (piano), Josep “Pinyu” Martí (percussions) i Arcadi Marcet (contrabaix).
A la segona part prendrà el relleu la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, que també homenatjarà la Mare de Déu del Claustre amb una obra de Mossèn Josep Armengou transcrita pel director de la formació, Albert Fontelles i Ramonet. Amb motiu del 350è aniversari de l’Àliga de Solsona, interpretaran el Ball de l’Àliga, de Joan Roure Jané, i estrenaran la instrumentació per a cobla de l’Himne del Bisbat, a càrrec d’Antoni Ros-Marbà. La secció es tancarà amb la sardana Ofrena a Solsona, dirigida per l'autor, el compositor i organista internacional Valentí Miserachs.
La tercera i última part reunirà Roger Mas i la Cobla en un mateix escenari, amb la interpretació del ball de gegants i l’estrena de l’obra d’encàrrec d’enguany: El Ball de Bastons versionat amb swing i jazz.
Segons Adrià Cinca, contrabaixista i repertorista de la cobla, l’objectiu és que el Concert de Vigília esdevingui «un acte més de la Festa Major que posi en valor el patrimoni musical de la ciutat, sovint poc reconegut, però que forma part de la cultura dels solsonins i solsonines». Cinca ha volgut destacar la tasca del director de la cobla, Albert Fontelles i Ramonet, per la seva gran tasca de recerca i instrumentació: «permet que aquests concerts tirin endavant. Tocarem moltes peces que havien estat perdudes, i que gràcies a la feina de l’Albert les hem pogut anar recuperant». Per la seva part, Fontelles reivindica la importància de «recuperar i recordar el patrimoni musical de la ciutat de Solsona», i el valor de fer-ho amb un artista local com en Roger Mas.
