VENÈCIA 2025 (Dia 10): És l’hora dels pronòstics
La pel·lícula tunissiana que parla de la guerra de Gaza "The voice of Hind Rajab" és la gran favorita per endur-se el premi gros
Esteve Soler
Temps per a les travesses a la Mostra de Venècia i també per a les darreres projeccions. Enguany la força espectacular de la secció oficial ha eclipsat bona part dels continguts de la resta del festival, com les seccions Orizzonti i Giornatte degli autore. Repassem dues propostes que en procedeixen.
Des d’Orizzonti hem vist l’índia ‘Songs of forgotten trees’, d’Anaparna Roy, que exposa l’amistat a Mumbai entre una actriu i la telefonista a qui lloga una habitació. Tot i que són persones molt diferents, la sororitat les unirà en aquesta proposta que recorda la ja referencial ‘La luz que imaginamos’, de Payal Kapadia. Des de la Giornatte degli autore, hem pogut veure també durant les darreres hores el film de clausura, la italiana ‘Come ti muovi sbagli’, de Gianni Di Gregorio. En la línia de ‘Vacaciones de ferragosto’ i ‘Gianni y sus mujeres’, Di Gregorio ens serveix una comèdia entranyable i senzilla, en aquest cas, sobre un mestre ancià que, en jubilar-se, intenta adaptar-se a les diverses crisis que pateix la seva família.
I ara sí, fem la travessa d’aquesta excepcional edició de la Mostra que té una claríssima favorita. De fet, hi ha dues opcions: o guanya ‘The voice of Hind Rajab' o hi ha una enorme polèmica. És el film preferit de la crítica i el públic i ha vingut acompanyat per manifestacions a l’exterior del festival en favor de la causa que defensa, al mateix temps que l'organització gestionava un complicat silenci.
Resultaria incomprensible que el jurat que lidera el cineasta nord-americà progressista Alexander Payne no premiés ‘The voice of Hind Rajab’, un veritable miracle cinematogràfic. La seva barreja de realitat i ficció fa que el seu missatge urgent i desesperat arribi a l’espectador amb una eficàcia de la qual no estem acostumats, gairebé inèdita a la història del cinema. La selecció per part de Tunísia de cara als Oscars li obre la porta a l’estaueta com a millor film de parla estrangera, però veient l’exemple recent de ‘Parásitos’, els guardons podrien no acabar aquí.
Si ningú ho atura, la influència de ‘The voice of Hind Rajab’ serà gegantina. I el seu previsible Lleó d’Or a Venècia tindrà molt mèrit davant les moltes candidates serioses per acompanyar-la en el palmarès: ‘No other choice’, ‘A house of dynamite’, ‘La grazia’, ‘Bugonia’, ‘L’étranger’, ‘Father mother sister brother’…
