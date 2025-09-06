Calders recorda Jaume Casacuberta amb una exposició de paisatges
La mostra d'una trentena d'obres del pintor i aquarel·lista s'inaugura aquest dissabte al Casal Social i es podrà visitar fins al 14 de setembre
Jaume Casacuberta ens va deixar fa cinc anys, però el seu rècord es manté ben viu i avui quedarà un cop més palès en la inauguració (18 h) de l'exposició que li dedica la seva localitat natal, Calders, amb un conjunt d'una trentena d'obres del fons familiar. El muntatge està organitzat per l'entitat Calders Art i el Cercle Artístic del Moianès i es podrà visitar al Casal Social fins al 14 de setembre.
"El Jaume va deixar molta empremta i al Moianès se'l recorda molt", explica Andreu Vilardell, president del Cercle, destacant tant la seva vàlua en el camp de la pintura a l'oli i l'aquarel·la com la implicació amb les entitats i els ambients artístics de la Catalunya central. No en va, la mostra porta per títol "En reconeixement i homenatge", per glossar la trajectòria i el llegat d'un creador que va ser soci actiu dels Cercles de Manresa i el Moianès i fundador del Grup 13 de la capital bagenca. "Quan jo era jove, ell va ser l'enllaç de la nostra generació amb les entitats del territori", apunta Vilardell.
L'exposició presenta una trentena d'obres entre les quals destaquen els paisatges del Moianès i de Calders, en els quals va reflectir la llum i el silenci de l'entorn. Casacuberta va morir a començaments del 2020 i la pandèmia va impedir que en els mesos següents se li pogués retre un homenatge. "El Jaume va estar preparant una exposició per al 2018 o 19, però ja estava malament i no es va poder dur a terme", rememora Vilardell: "posteriorment, el Cercle Artístic del Moianès va aprofitar el treball que ja hi havia fet per muntar una mostra de record". Més endavant, el 2024, la Casa Lluvià de Manresa també va acollir una exhibició del seu talent.
Calders Art és un col·lectiu presidit per Montse Clotet que es va formar l'any passat i organitza quatre o cinc exposicions per temporada. Tot i que va fer vida a Manresa durant molts anys, Jaume Casacuberta va néixer el 1932 a la Colònia Jorba i és molt recordat a la comarca del Moianès. En la mostra que s'obre avui també es podrà admirar l'escut municipal de Calders que va dissenyar per al despatx d'alcaldia.
