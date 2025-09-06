VENÈCIA 2025 (Dia 11 i últim): Jarmusch, sí; Palestina, no
El director de "Father mother brother sister" obté el Lleó d'Or de La Mostra de Venècia en detriment de "The voice of Hind Rajab"
Esteve Soler
Jim Jarmush, un dels grans Déus de la cinefília, va obtenir ahir el Lleó d’Or del Festival de Venècia. "Father mother brother sister" no era a cap travessa per al gran premi, però indubtablement som davant d’un film valuós i intel·ligent que retrata la condició familiar amb la coneguda identitat melancòlica, sostractiva i humorística del llegendari director de "Night on Earth" i "Stranger than paradise".
La cerimònia de premis d’ahir va ser organitzativament poc lluïda i molts li retrauran que el jurat no guardonés amb el Lleó d’Or "The voice of Hind Rajab", el film predilecte de crítica i públic i la veu de les protestes que han rodejat aquests dies les instal·lacions de la Mostra. Malgrat tot, Kaouther Ben Hania s’ha endut el segon guardó en importància, un Lleó de Plata amb sabor a derrota, però que albira les enormes possibilitats del film durant la temporada. La directora tunisiana va urgir els líders del món a salvar la població de Gaza i va citar a Nelson Mandela en afirmar que «la nostra llibertat és incompleta sense la llibertat de Palestina».
Respecte al premi al millor director, no seré jo qui discuteixi el talent del director jueu Josh Safdie, però "Smashing machine" és amb diferència el seu pitjor treball. El premi al millor actor l’ha guanyat el sempre fabulós Toni Servillo per "La grazia", de Paolo Sorrentino, mentre la Copa Volti l’ha obtingut l’actriu xinesa Xin Zhilei pel film "The sun shines on us all". Completen els premis de la secció oficial el premi especial del jurat a "Soto le nubule", el millor guió a "À pied d’oubre" i el Marcello Mastroianni a la millor interpretació revelació a Luna Wedler, per "Silent friend".
Per altra banda, dos premis oficials a coproduccions espanyoles: premi del públic a "Calle Málaga", de Maryam Touzadi, i, dins de la secció Orizzonti, "La hiedra" premi al millor guió, per a Ana Cristina Barragán. Recordar també que "Estrany riu", de Jaume Claret Muxart, protagonitzada pel jove bagenc Jan Monter, ha guanyat el premi a la millor contribució artística d’aquesta edició de la Mostra, el Bisato d’Oro, atorgat per la crítica independent italiana.
- El súper de la carretera de Vic de Manresa tanca quan vol tot i la prohibició
- Una espanyola confessa el que guanya i estalvia vivint a Islàndia
- El primer premi de la Loteria Nacional d’aquest dijous deixa 330.000 euros al Bages
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l’heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix
- Per què l'últim informe sobre l'ADN del jersei d’Helena Jubany suposa un gir per a la manresana acusada en el cas?
- La crítica d'una mare pel cost de la tornada a l'escola: 'Ens han demanat vuit llibres i no sap ni llegir ni escriure
- Les primeres empreses nascudes del projecte Artífex de Manresa s’emancipen