Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

VENÈCIA 2025 (Dia 11 i últim): Jarmusch, sí; Palestina, no

El director de "Father mother brother sister" obté el Lleó d'Or de La Mostra de Venècia en detriment de "The voice of Hind Rajab"

Jim Jarmusch, amb el Lleó d'Or

Jim Jarmusch, amb el Lleó d'Or / ETTORE FERRARI/EFE

Esteve Soler

Venècia

Jim Jarmush, un dels grans Déus de la cinefília, va obtenir ahir el Lleó d’Or del Festival de Venècia. "Father mother brother sister" no era a cap travessa per al gran premi, però indubtablement som davant d’un film valuós i intel·ligent que retrata la condició familiar amb la coneguda identitat melancòlica, sostractiva i humorística del llegendari director de "Night on Earth" i "Stranger than paradise".

La cerimònia de premis d’ahir va ser organitzativament poc lluïda i molts li retrauran que el jurat no guardonés amb el Lleó d’Or "The voice of Hind Rajab", el film predilecte de crítica i públic i la veu de les protestes que han rodejat aquests dies les instal·lacions de la Mostra. Malgrat tot, Kaouther Ben Hania s’ha endut el segon guardó en importància, un Lleó de Plata amb sabor a derrota, però que albira les enormes possibilitats del film durant la temporada. La directora tunisiana va urgir els líders del món a salvar la població de Gaza i va citar a Nelson Mandela en afirmar que «la nostra llibertat és incompleta sense la llibertat de Palestina».

Respecte al premi al millor director, no seré jo qui discuteixi el talent del director jueu Josh Safdie, però "Smashing machine" és amb diferència el seu pitjor treball. El premi al millor actor l’ha guanyat el sempre fabulós Toni Servillo per "La grazia", de Paolo Sorrentino, mentre la Copa Volti l’ha obtingut l’actriu xinesa Xin Zhilei pel film "The sun shines on us all". Completen els premis de la secció oficial el premi especial del jurat a "Soto le nubule", el millor guió a "À pied d’oubre" i el Marcello Mastroianni a la millor interpretació revelació a Luna Wedler, per "Silent friend".

Notícies relacionades i més

Per altra banda, dos premis oficials a coproduccions espanyoles: premi del públic a "Calle Málaga", de Maryam Touzadi, i, dins de la secció Orizzonti, "La hiedra" premi al millor guió, per a Ana Cristina Barragán. Recordar també que "Estrany riu", de Jaume Claret Muxart, protagonitzada pel jove bagenc Jan Monter, ha guanyat el premi a la millor contribució artística d’aquesta edició de la Mostra, el Bisato d’Oro, atorgat per la crítica independent italiana.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents