Les havaneres tornen per 41è any a l'Agulla amb set grups a l'escenari
El certamen de l'Agrupació Cultural del Bages se celebra avui dissabte a partir de les 6 de la tarda amb entrada lliure al parc de l'Agulla
La Trobada d'Havaneres al Cor de Catalunya celebra avui la 41a edició amb set grups i cinc hores de música al parc de l'Agulla. La cita que organitza l'Agrupació Cultural del Bages des del 1984, amb l'única interrupció de la pandèmia, convoca novament els amants del gènere i els artistes, asseguren els organitzadors, tenen "tota la llibertat" per cantar el repertori que creguin convenient, fins i tot "El meu avi". L'apunt no és un detall menor: el seu autor, Ortega Monasterio, va ser acusat, en un programa de televisió, de prostitució de menors, un extrem que la família nega i pel qual ha demandat TV3. L'assumpte va esclatar en la cantada de Calella, on la peça no estava prevista, però el públic va forçar perquè es cantés.
Aliè a tota la polèmica, l'aplec es presenta amb l'auguri del bon temps i la previsió d'una vetllada agradable amb set formacions que repassaran els grans èxits del gènere. Per l'escenari ubicat a la zona plana de l'Agulla, davant del monument al gos, hi passaran les formacions Escamarlans de Palau, Faroners de Calella, Sa parranda, Mariners d'Ègara, Mestre d'Aixa, Xató i els santpedorencs Xirois. Així mateix, hi haurà una actuació de l'Esbart Manresà i el tradicional rom cremat, previst a la mitja part, cap a les 8 del vespre. També disposaran els espectadors de servei de barra de bar.
"Encara és estiu, la temporada no s'ha acabat i per això hi ha grups que tenen bolos", explica Imma Torrecillas, presidenta de l'Agrupació Cultural del Bages. El descens en el nombre de formacions participants té a veure amb aquesta singularitat de la data, però també perquè "després de la 40a edició havíem de deixar-ho córrer, però ens vam animar i vam començar a pensar en la 41a; ja era tard, però, per poder portar més grups". Temps enrere, la Trobada es duia a terme la tercera setmana de setembre. La nova data permet incloure l'acte en el programa de la Festa Major de Manresa i propicia un clima més bo. "En l'altre cantó de la balança hi ha el fet que no pots tenir tants artistes", afegeix Torrecillas.
La cita de l'Agulla és una trobada d'amants de les havaneres que té la particularitat de celebrar-se en un llac d'aigua dolça i no en un punt de litoral mediterrani. La llarga trajectòria que atresora avala la qualitat i l'acceptació de la proposta, tot i que a Torrecillas li agradaria que "hi hagués més gent jove". La principal responsable de l'entitat organitzadora apunta que "la mitjana d'edat del públic és alta, així com la dels cantants, si bé dins dels grups hi podem trobar joves tocant instruments com l'acordió i el contrabaix". El propòsit de l'ACB és no deixar de divulgar i mantenir el gènere.
Cada banda disposarà de 35 minuts per fer tantes havaneres com vulgui. "Tenim un públic fidel", explica la presidenta de l'Agrupació. La vetllada inclourà la visita i un parlament de la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, Tània Infante, i es clourà amb la cantada de germanor amb totes les formacions presents, moment per entonar "El meu avi" i "Els segadors".
