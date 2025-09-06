Memoria.cat publica un quadern escolar dels temps de la dictadura de Primo
La llibreta de Ferran Recasens Blesa del curs 1927-28 es troba en bon estat i conté més de pàgines amb una vuitantena d'activitats de diverses matèries curriculars
L'educació en temps de la dictadura de Primo de Rivera tenia un clar i volgut to conservador i espanyolista. El quadern escolar de Ferran Recasens Blesa (Barcelona, 1914-Manresa, 1996) que ha digitalitzat l'Associació Memòria i Història de Manresa n'és un clar exemple. La llibreta consta de més de cent pàgines i es pot consultar al portal memoria.cat.
El quadern és del curs 1927-28 i allí l'aleshores jove Ferran, que estudiava a l'Escola Sant Ignasi de la capital bagenca, hi va anotar fins a 80 activitats de matèries diverses. Evidentment, en castellà, com era preceptiu a l'època.
Juntament amb la reproducció del quadern, que es troba en un bon estat de conservació, els usuaris de la pàgina poden llegir una anàlisi de Josefina Recasens Guitart, filla d'en Ferran, sociòloga i doctora en Ciències de l'Educació. En el text es parla del context polític i social de l'època i de la figura de l'alumne en l'escola d'aquells anys. Alhora, s'estableix una comparació amb el quadern de Maurici Casasayas Aloy, un altre alumne manresà.
Des de l'Associació destaquen la importància dels quaderns per conèixer la realitat de l'educació i la transmissió ideològica en les primeres dècades del segle XX.
