El Tempo de Balsareny comença amb el teatre gestual de Leandre Clown
El cicle d'espectacles per a tota la família programa quatre propostes per al darrer trimestre de l'any
Un espectacle de teatre gestual de la companyia Leandre Clown inaugurarà demà diumenge la Temporada d'espectacles per a tots els públics de Balsareny, coneguda com a Tempo. El repertori inclou quatre propostes que es podran veure a la Sala Sindicat de setembre a novembre.
Humor i poesia defineixen "N'imPORTE quoi", la primera peça del programa del Tempo d'aquest darrer trimestre de l'any. Creat i dirigit per Leandre Ribera, que també és un dels intèrprets, l'espectacle combina la tendresa, la intimitat i la capacitat de la vida quotidiana de crear situacions surrealistes. Andreu Sans, Cristina Solé, Laura Miralbés i Pere Hosta completen el repartiment d'una obra que es podrà veure demà diumenge a les 18 h.
La segona cita del curs és "Vai Via", de Xirriquiteula Teatre, que es defineix com un musical sense paraules. L'espectacle pujarà a escena el 12 d'octubre a les 18 h i presenta la vida de la Rita, una contrabaixista reconeguda dels anys 50 que té mala sort i acaba vivint al carrer. "Vai Via" esdevé, així, un homenatge a les dones que van deixar de banda el seu èxit individual per fer-se càrrec de la seva gent.
"FLOW My (hip hop) story", de Pulmon Beatbox, és la tercera convocatòria del trimestre, i passarà per la Sala Sindicat el 9 de novembre a les 18 h. Dani Lleonart proposa el públic entrar en el recorregut biogràfic d'una vida dedicada a la música i, en concret, als sons, les paraules i els ritmes del hip-hop. Un viatge personal compartit que parla de conceptes com la llibertat i l'expressivitat.
El Tempo es clourà el 30 de novembre a les 18 h amb "Clic!", de l'actor artesenc Jordi del Rio. El muntatge juga amb les tècniques del clown per apropar l'espectador a una nova vida que neix, creix, viu i se'n va a dormir.
Les entrades anticipades es poden adquirir a http://entrades.balsareny.cat, i també hi ha la possibilitat de fer-se soci de Tempo. En aquest cas, cal anar a l'Ajuntament o bé fer-ho un dia de funció a la Sala Sindicat.
