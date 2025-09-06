«Tenia clar que els actors que havien de fer d’avis, havien de ser avis»
Aleix Albareda ha creat i dirigit «L’últim ball», una comèdia sobre la vellesa de la qual Lacetània Teatre de Solsona oferirà quatre funcions
«Començo a tenir problemes per memoritzar el text». «Em fa mal el genoll». «Em fa mal l’esquena». Aquestes eren queixes habituals dels actors i actrius de Lacetània Teatre quan arribaven als assajos per preparar les obres que fan habitualment, com la cita ineludible per la Festa Major de Solsona. D’aquesta manera, Aleix Albareda (Solsona, 1973) ha tingut fàcil escollir el tema per a la proposta que el grup estrena aquest dissabte 6 de setembre i de la qual se n’oferiran quatre funcions al Teatre Comarcal, entre aquest i el proper cap de setmana (dissabtes 6 i 13, a les 21 h; diumenge 7, a les 20 h; i diumenge 14 de setembre, a les 18 h). «Al final haurem de fer una obra que passi en un asil, perquè esteu construint el personatge des de fa temps», els va dir. El resultat és L’últim ball, una comèdia, irònica i punyent, sobre la vellesa en una societat que «abandona els seus referents com si fossin mobles vells». Les entrades costen 15 euros; i 12 euros per a socis de Lacetània i menors de 16 anys. Són a la venda a entradessolsones.com i una hora abans de la funció a taquilla. Recomanada a majors de 12 anys.
Moments còmics i punyents
«La realitat en una residència d’avis, a l’hospital, o a casa, per molt que l’amaguem o no la veiem, és dura. Però ho afrontem des de la comèdia, encara que també hi ha moments molt punyents», assenyala Albareda, que ha escrit el guió basant-se en sèries de la BBC i americanes com Getting On (Posar-se bé) que passen en hospitals. Ha connectat diversos gags a través d’un lligam argumental i també ha incorporat al text propostes dels actors: «hi ha una iaia que és molt bona, i deixa anar frases i construccions fresques que a mi no se m’haguessin acudit».
L’últim ball transcorre en una residència en la qual succeeixen accions tan quotidianes com que hi hagi algú que necessiti que li freguin el cul i, en aquesta situació, qui coincideix en l’escenificació és ni més ni menys que un avi i la seva néta. També hi ha qui té problemes d’Alzheimer i es genera un moment divertit, però que «no ho és tant per la persona que s’hi troba». «Són situacions que es van veient des dels dos vessants: del de la gent gran i dels cuidadors», exposa el solsoní. També juguen amb la dificultat de pujar als dos llits que els ha cedit el Centre Sanitari del Solsonès.
Per interpretar al personal de la residència, Albareda, que també s’ha encarregat de la direcció de l’obra, ja tenia als actors del grup amateur Lacetània Teatre, però tenia ben clar que als avis els havien d’interpretar avis. I així ha estat! Els han anat a buscar als tallers de teatre que munta l’Ajuntament de Solsona. Treballar amb els actors avis no ha estat fàcil: «ha costat fer-los entendre que, perquè una cosa es vegi improvisada, ha d’estar ben mil·limetrada i treballada», però, d’altra banda, «han estat els qui no han fallat mai als assajos, perquè no hem pogut ser-hi tots fins aquesta setmana. Els demano que, per a les funcions, es cuidin: que mengin i dormin bé».
Cinc no habituals del teatre solsoní
Lacetània Teatre es nodreix d’un grup d’intèrprets més o menys habitual, en funció de les obres que munten, amb més o menys actors. Com que per a L’últim ball calia actors amb un bon grapat d’anys a l’esquena, es van temptejar els avis que havien fet teatre en els tallers muntats per l’Ajuntament de Solsona, a càrrec d’algun membre de Lacetània. «Però allò era un cop a la setmana, i aquí ja van veure que la cosa anava més seriosament: sense apuntadors ni text a les mans», remarca Aleix Albareda. Han estat cinc els que s’han apuntat al carro fins al final.
El repartiment de la residència el formen 14 intèrprets: Paula de la Osa, Eduard Tripiana, Guisla Pérez, Juli Pérez, Cesc Boix, Teresa C. Salamero, Aina Mujal, Tate Gualdo, Ainet Serral, M. Claustre Arseda, Encarna Tarifa, Mel Pavón, J.F. Manzano i falta Raquel Madrigal. L'ajudantia és a càrrec de Montze Meera i en l'equip tècnic hi treballen Marc Triquell, Ramon Cots i Ricard Llutart.
La incògnita de la durada
Els responsables de L’últim ball avisen d’entrada, amb humor, que l’obra tant pot durar hora i quart, com mitja hora, com dues hores, dependrà dels actors: «els avis tant aviat hi ha una frase que no la diuen com t’engeguen un monòleg que alça’t!», apunta Albareda. A bon ritme, s’ha fixat en hora i mitja: «n’estem contents».
El públic estarà a dues bandes, dalt de l’escenari, «per una qüestió d’audició, pel volum dels avis. I també ens va bé per involucrar-los en l’obra, com a convidats de pedra». A cada funció hi poden assistir 180 espectadors.
