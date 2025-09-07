Una experiència mil·lenària a Montserrat
200 músics del Liceu i l’Orfeó Català van interpretar dissabte la Segona Simfonia de Mahler sota el cimbori de la basílica
Més de 1.300 persones van seguir a través d’una pantalla instal·lada a la plaça exterior el concert dirigit per Josep Pons
Alguns tancaven els ulls i ho escoltaven esbossant un somriure. D’altres anaven girant el coll per veure com el so s’escampava per tots els racons de la basílica. Va ser dissabte a la nit a Montserrat, en el concert que van oferir un centenar de cantants del cor i un centenar de músics de l’orquestra del Gran Teatre del Liceu i l’Orfeó Català. Interpretaven la Segona Simfonia de Mahler, en un concert excepcional que servia per celebrar el mil·lenari de la fundació del monestir.
Van ser dirigits per un exescolà, el puig-regenc Josep Pons, que el maig va rebre la Creu de Sant Jordi i que aquest estiu va ser a Londres dirigint l’orquestra de la BBC. Dissabte estava en el seu màxim voltatge, en un ímpetu que no només es podia veure sinó també va poder sentir des de les primeres files.
Pons va haver fins i tot de seure i beure una mica d’aigua després de tota la intensitat del primer moviment. Mahler va marcar en la partitura de 1894 que entre el primer moviment i el segon hi havia d’haver almenys cinc minuts de pausa i que el públic havia d’estar en silenci.
Dissabte aquesta pausa va ser més breu, però va servir als músics per agafar força, sobretot els violoncels i els contrabaixos, que són el motor que marca el ritme de l’inici. El que sí que van fer tal com Mahler va estipular va ser l’impressionant col legno battuto, colpejant les cordes amb la fusta de l’arquet, donant a la peça un aire fantasmagòric, com si evoquessin un món de morts.
Silenci abans dels aplaudiments
La pausa que va ser més llarga de l’habitual va ser la del final de tot, quan Pons va deixar els músics en tensió i el públic sense poder aplaudir. Van ser uns segons que convidaven a reflexionar el que s’havia pogut escoltar. Demanava un últim esforç dels músics, però també oferia la possibilitat que no passés el que sovint passa, que se salta d’una cosa a una altra sense ni temps per pensar.
A continuació hi va haver una llarga ovació, també de les autoritats presents entre les quals hi havia la consellera de Recerca i Universitats Núria Montserrat, els alcaldes de Manresa i d'Igualada, el president del Consell Comarcal del Bages i, també a primera fila, l’expresident Pujol. Als seus 95 anys, Pujol es movia amb caminador i tenia dificultats per sentir als que se li acostaven. Va rebre diverses salutacions, també d’un dels músics de l’orquestra que, al ser d’origen alemany, va decidir saludar-lo en aquesta llengua. “Estic vell ja!”, deia amb humor.
So envoltant
La basílica, presidida pel tron d’argent brillant de la Mare de Déu, es va omplir amb 370 persones. Els dels últims bancs s’anaven aixecant per a veure-ho millor. La música procedia de l’altar, però també del primer pis, on es va col·locar una secció de metalls, que van fer el so més envoltant. El monumental orgue de la basílica semblava com si s’obrís i es tanqués, però era només degut als moviments dels fotògrafs que hi pujaven.
Per garantir el millor so, els músics ho havien assajat divendres a la nit a Montserrat mateix, encara que l’acústica va ser una altra perquè no hi havia ningú de públic.
Pàrquing ple i expectació
Qui va poder entrar dins la basílica van ser només persones convidades segons els compromisos de les diferents institucions i empreses que feien possible el concert. En els bancs de fusta fosca s’hi van asseure el president de la Fundació Banc Sabadell Josep Oliu així com figures del món de la cultura com els compositors Albert Guinovart i Joan Magrané i la parella d’actors formada per Emma Vilarasau i Jordi Bosch.
A la plaça de fora, sota una lluna quasi plena, ho van seguir 1.300 persones amb una gran pantalla. El so era el que captaven una cinquantena de micròfons que hi havia repartits per l’interior de la basílica.
Com que l’últim cremallera arriba a les 8 del vespre, la gentada que s’hi va desplaçar ho va fer en cotxes particulars, el què va fer que el pàrquing es quedés petit i hi hagués qui va haver d’estacionar el seu cotxe abans de les barreres d’accés, a una bona distància a peu.
