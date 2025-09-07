La dansa omple les places de Tous amb la primera edició de “Tous en dansa”
Tres companyies han estrenat el nou cicle impulsat per Teatre Nu amb espectacles de dansa urbana, contemporània i flamenc contemporani
La placeta 1 d’Octubre de Sant Martí de Tous es va convertir ahir en un escenari carregat d’intimitat i emoció. Davant d’un públic atent i silenciós, Hortensia Laencina va oferir Mamá, quiero ser camarera, un solo autobiogràfic on la dansa esdevé relat vital. A través del flamenc contemporani i de la música d’Antonio Serrano, la seva parella, l’artista va obrir en canal el conflicte entre la passió per ballar i la precarietat laboral que sovint travessa el món de la cultura.
«Amb aquesta peça faig una reflexió molt personal sobre el que significa haver-me dedicat tota la vida a la dansa i, alhora, haver de treballar de cambrera per poder pagar el lloguer», va explicar Laencina. «Va arribar un moment en què em vaig adonar que havia vingut a Barcelona per ballar i no ho estava fent. Aquesta obra neix d’aquest punt d’inflexió i m’acompanya en el procés de tornar a posar la dansa al centre de la meva vida».
El seu testimoni, fet cos i moviment, va posar punt final a la primera edició de Tous en dansa, una jornada impulsada per Teatre Nu que va portar la creació als carrers i places del poble. Des de primera hora del vespre, el municipi va viure una autèntica marató de dansa en tres escenaris diferents, amb estils que anaven de la dansa urbana a la contemporània i al flamenc.
La plaça Manuel Girona va ser la primera a omplir-se. Allà, la Cia Soulbeaters va presentar Virago, una peça coral dirigida per Núria Querol i interpretada per sis ballarines. Amb energia i força desbordant, la coreografia es va inspirar en figures mitològiques i divinitats per reivindicar la determinació i l’empoderament femení. El públic, que va acompanyar cada moviment amb aplaudiments complicitats, va respondre amb entusiasme a una proposta intensa i vibrant que va marcar l’inici de la nit.
Tot seguit, la placeta Sant Jordi va acollir Nakama, de la companyia The Concept. Dirigida i coreografiada per Miguel Álvarez i Javier Peláez, la peça va barrejar dansa urbana i contemporània per parlar de l’amistat profunda —“nakama”, en japonès. El llenguatge directe i físic de la companyia va captivar els assistents i va demostrar la capacitat de la dansa per narrar vincles personals universals.
Amb aquesta primera edició, Tous en dansa ha volgut obrir una nova finestra cultural al territori. L’activitat, que també va incloure al matí una trobada de companyies a la Casa del Teatre Nu per compartir processos i idees creatives, s’ha convertit en un espai de convivència i de xarxa. Els veïns i visitants van respondre omplint els espais i donant vida a una iniciativa que, per un dia, va transformar Tous en un escenari obert.
Teatre Nu, que amb aquesta jornada dona el tret de sortida a la seva temporada, reafirma així la seva vocació de fer de Tous un punt de referència cultural, connectant la creació amb el públic i arrelant les arts escèniques al territori. Aquesta primera edició deixa la porta oberta a noves convocatòries que consolidin el municipi com un espai viu per a la dansa i la creació contemporània.
