Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El parc de l’Agulla canta El meu avi desacomplexadament

Les set formacions cantaires d’havaneres van fer gaudir a més de 400 persones cantant des de Tomeu Penya fins a La Gavina de Frederic Cirés

41 Trobada d'Havaneres del Cor de Catalunya

41 Trobada d'Havaneres del Cor de Catalunya

Veure Galeria

41 Trobada d'Havaneres del Cor de Catalunya / Alex Guerrero

Clara Torradas Cura

Clara Torradas Cura

Manresa

El Parc de l’Agulla de Manresa va tornar a respirar aire de mar ahir al vespre amb la 41a edició de la Trobada d’Havaneres al Cor de Catalunya, una cita consolidada que, un any més, va fer vibrar el públic amb els ritmes de set formacions arribades d’arreu del territori.

Des de les 6 de la tarda fins a gairebé mitjanit, Mariners d’Egara i Sa Parranda (Terrassa), Mestre d’Aixa (Vilassar de Mar), Escamarlans de Palau (Palau-solità i Plegamans), Xirois, Xató (Vilafranca del Penedès), Faroners de Calella i l’Esbart manresà van omplir l’escenari i el parc de música i dansa.

La vetllada va arrencar amb força amb les dues formacions terrassenques. Tot seguit, els Mestre d’Aixa van fer-se seus els aplaudiments amb peces clàssiques i també amb sorpreses. El grup va transportar el públic per les costes dels Països Catalans i les illes Balears, i no van dubtar a incloure al seu repertori la de Tomeu Penya, “un músic que no fa havaneres, sinó country en català, però que un dia de ressaca va decidir fer-ne una”, explicaven entre riures abans d’interpretar-la.

La penúltima peça del grup va ser La Gavina, de Frederic Cirés, amb què van recordar l’amor cubà del compositor. I es van acomiadar amb El vals de l’havanera, un tema propi que parla del significat de fer una cantada. “És el que representa un dia de bolo per nosaltres”, deien abans de dedicar-lo a l’organització. A més, amb ironia, la peça oferia el seu disc al públic. “Així ens gaudireu de nou i nosaltres podrem pagar-nos el sopar”.

La mitja part va ser marcada per dos rituals indispensables: el rom cremat i l’actuació de l’Esbart manresà, que enguany va sorprendre amb la peça Sardana p’en Pep, una creació del compositor Fredrik per a l’edició 2024 d’Eufòria, que combina elements de sardana i havanera.

Durant la pausa, la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, Tània Infante, va voler posar en valor l’esforç de l’organització i l’assistència de les més de 400 persones, “gràcies al públic fidel que acompanya i que sempre hi és”. Al seu torn, la presidenta de l’Agrupació Cultural del Bages, Imma Torrecillas, va destacar el compromís de l’entitat, “amb molt d’esforç i afecte aquí som de nou”.

Observant totes les 300 cadires i els bancs del parc plens, Torrecillas recordava que durant les primeres dues dècades, hi havien actuat fins a 40 grups, amb festes que s’allargaven fins a les tres de la matinada. Ara, la trobada acull menys formacions, ja que “cada any desapareix algun grup i costa que en sorgeixin de nous”, admetia.

Després de la pausa, va ser el torn dels Escamarlans de Palau, els Xirois i, finalment, els Faroners de Calella. Com no podia ser d’altra manera, la jornada es va tancar amb la interpretació conjunta de la polèmica i coneguda “El meu avi”, cantada per totes les formacions. Torrecillas assegurava que malgrat el debat que hi ha hagut darrerament, el significat de la peça és tan gran que “traspassa tot el que pugui haver fet fa molts i molts anys qui la va compondre”.

Notícies relacionades i més

Encara no saben si l’any vinent podran complir la 42a edició. “El problema és que la gent que hi ha al capdavant fa molts anys que ho organitza i falta relleu. Caldria gent jove que agafés les regnes. No puc afirmar que sigui l’última edició, però la continuïtat depèn de trobar mans noves”, assenyalava Torrecillas.

TEMES

Tracking Pixel Contents