El parc de l’Agulla canta El meu avi desacomplexadament
Les set formacions cantaires d’havaneres van fer gaudir a més de 400 persones cantant des de Tomeu Penya fins a La Gavina de Frederic Cirés
El Parc de l’Agulla de Manresa va tornar a respirar aire de mar ahir al vespre amb la 41a edició de la Trobada d’Havaneres al Cor de Catalunya, una cita consolidada que, un any més, va fer vibrar el públic amb els ritmes de set formacions arribades d’arreu del territori.
Des de les 6 de la tarda fins a gairebé mitjanit, Mariners d’Egara i Sa Parranda (Terrassa), Mestre d’Aixa (Vilassar de Mar), Escamarlans de Palau (Palau-solità i Plegamans), Xirois, Xató (Vilafranca del Penedès), Faroners de Calella i l’Esbart manresà van omplir l’escenari i el parc de música i dansa.
La vetllada va arrencar amb força amb les dues formacions terrassenques. Tot seguit, els Mestre d’Aixa van fer-se seus els aplaudiments amb peces clàssiques i també amb sorpreses. El grup va transportar el públic per les costes dels Països Catalans i les illes Balears, i no van dubtar a incloure al seu repertori la de Tomeu Penya, “un músic que no fa havaneres, sinó country en català, però que un dia de ressaca va decidir fer-ne una”, explicaven entre riures abans d’interpretar-la.
La penúltima peça del grup va ser La Gavina, de Frederic Cirés, amb què van recordar l’amor cubà del compositor. I es van acomiadar amb El vals de l’havanera, un tema propi que parla del significat de fer una cantada. “És el que representa un dia de bolo per nosaltres”, deien abans de dedicar-lo a l’organització. A més, amb ironia, la peça oferia el seu disc al públic. “Així ens gaudireu de nou i nosaltres podrem pagar-nos el sopar”.
La mitja part va ser marcada per dos rituals indispensables: el rom cremat i l’actuació de l’Esbart manresà, que enguany va sorprendre amb la peça Sardana p’en Pep, una creació del compositor Fredrik per a l’edició 2024 d’Eufòria, que combina elements de sardana i havanera.
Durant la pausa, la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, Tània Infante, va voler posar en valor l’esforç de l’organització i l’assistència de les més de 400 persones, “gràcies al públic fidel que acompanya i que sempre hi és”. Al seu torn, la presidenta de l’Agrupació Cultural del Bages, Imma Torrecillas, va destacar el compromís de l’entitat, “amb molt d’esforç i afecte aquí som de nou”.
Observant totes les 300 cadires i els bancs del parc plens, Torrecillas recordava que durant les primeres dues dècades, hi havien actuat fins a 40 grups, amb festes que s’allargaven fins a les tres de la matinada. Ara, la trobada acull menys formacions, ja que “cada any desapareix algun grup i costa que en sorgeixin de nous”, admetia.
Després de la pausa, va ser el torn dels Escamarlans de Palau, els Xirois i, finalment, els Faroners de Calella. Com no podia ser d’altra manera, la jornada es va tancar amb la interpretació conjunta de la polèmica i coneguda “El meu avi”, cantada per totes les formacions. Torrecillas assegurava que malgrat el debat que hi ha hagut darrerament, el significat de la peça és tan gran que “traspassa tot el que pugui haver fet fa molts i molts anys qui la va compondre”.
Encara no saben si l’any vinent podran complir la 42a edició. “El problema és que la gent que hi ha al capdavant fa molts anys que ho organitza i falta relleu. Caldria gent jove que agafés les regnes. No puc afirmar que sigui l’última edició, però la continuïtat depèn de trobar mans noves”, assenyalava Torrecillas.
- Una espanyola confessa el que guanya i estalvia vivint a Islàndia
- El primer premi de la Loteria Nacional d’aquest dijous deixa 330.000 euros al Bages
- Un ferit crític evacuat en helicòpter i dos més de greus en un xoc frontal a Alp
- Un ferit en un accident entre tres vehicles a la C-55, a Manresa
- Per què l'últim informe sobre l'ADN del jersei d’Helena Jubany suposa un gir per a la manresana acusada en el cas?
- Necrològiques del 6 de setembre del 2025
- «Un dels principals reptes que tenim és millorar l’atenció de l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu»
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix