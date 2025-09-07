El públic beneeix el Festivalet de Circ col·lapsant l’Anòmina
La setena edició del projecte que lideren Arnau Serra i Rat Serra ha culminat avui amb un gran èxit de públic
LaCrica va contribuir a la festa divendres a la tarda amb una mostra d’alumnes
No era una cua quilomètrica perquè no amidava un quilòmetre, però, pocs minuts abans de l’inici de la tercera i última jornada, la fila de gent que esperava a poder entrar a l’escenari amb graderia començava al pati de l’Anònima -entrant a l’esquerre- recorria un tram fins a l’entrada de l’antic complex fabril, ocupava el carrer Flors de Maig i arribava a la carretera de Vic. Després de la Gala inaugural de dijous al Kursaal, el 7è Festivalet de Circ va viure divendres i ahir sengles vetllades curulles de públic, amb molts infants a les primeres files.
«Hem hagut d’obrir una mica la graderia i hem triplicat l’espai de les moquetes», explicava Rat Serra, coordinadora del certamen juntament amb Arnau Serra, els instants previs a l’inici de la jornada. En el punt àlgid de la sessió, eren uns quants centenars les persones que omplien bona part del pati. La imatge era magnífica, oimés en una edició en què no s’ha pogut entrar a la nau coberta per les obres que s’hi estan fent.
Una espectadora asseguda a terra que seguia atentament l’arrencada de "Shake, Shake, Shake", l’espectacle de la companyia Pakipaya, va patir la dissort del voluntari que es veu empès a sortir al mig de l’escenari a desgrat seu. «Ho fa molt bé per no haver-ho fet mai», deia una veu incauta quan la dona ja feia mitja hora llarga que acompanyava els dos intèrprets de la peça i s’havia enfilat al capdamunt del quadre aeri. Se suposa que va canviar d’opinió quan la voluntària va començar a executar acrobàcies a gran alçada. Moment culminant d’un espectacle multipremiat.
Àngel de Miguel Garcia, de Planeta Trampolí, ha obert el foc amb "Back 2 Classics", un recital d’acrobàcies sobre un llit elàstic amb ritmes urbans i scratch amb vinils que ha culminat amb un salt molt seguit pels joves espectadors: l’artista ha volat cap a una petita piscina plena d’aigua en el gag final del muntatge.
LaCrica exhibeix múscul
No es pot entendre l’acceptació i el seguiment que té el circ a Manresa sense LaCrica, una entitat formativa que va néixer fa quinze anys. Una efemèride prou rellevant com per entrar al programa del Festivalet: divendres a mitja tarda, un grup d’alumnes van mostrar els seus progressos en diverses disciplines. «La pandèmia va significar un moment complicat, però ens estem refent», va explicar el president, Javier López. A hores d’ara, entre les seus de Manresa i Berga arriben a uns dos centenars i mig d’inscrits. «M’agrada barrejar els nens, els joves i els adults, i em feia molta il·lusió que participessin en el Festivalet perquè així tasten què és exposar-se al públic», va afegir.
A l’escenari 3, aprenents de diverses edats de LaCrica van realitzar exercicis d’equilibrisme, teles aèries, malabars i acrobàcia. Especialment aplaudida va ser la intervenció de la petita Aila amb la bola d’equilibris -dues pilotes de mida gegant- i la tela vermella. Va exhibir un talent precoç encomiable.
López va destacar que «aquests nois i noies accepten els reptes que els proposen, fins i tot n’hi ha que durant l’agost han quedat per entrenar». D’altra banda, el màxim responsable de LaCrica va avançar que en algun moment del curs se celebrarà una gala, però encara s’ha de decidir en quin format.
