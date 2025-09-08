No cal anar a Barcelona per veure teatre d'èxit
Gairebé 300 persones van omplir la Fàbrica Vella de Sallent d'aplaudiments cap a la parella d'artistes de Balsareny
La Swanson, de Núria Gómez i Climent Ribera, va estrenar diumenge la seva segona obra, Glòria 27 o el mite de l'èxit
Som l'any 1993, a un poble de la Catalunya Central. A Sallent, perquè no? O a Balsareny... Allà hi viu la Clàudia Ricard, una noia fictícia d'uns vint-i-set anys que de petita somiava en ser actriu. De fet, estudia els quatre anys a Barcelona, a la UC (Universitat de la Comèdia), el que seria l'equivalent a l'Institut del Teatre actual. Era la millor de la seva promoció, la primera que semblava destinada a aconseguir l'èxit.
Frustrada per trobar feina un cop entra a la vida real, decideix anar-se'n a viure a l'estranger i treballar de cambrera. Un any després torna a casa, on viu amb la seva àvia. El dia del seu aniversari, el 27 de març, assisteix a un càsting per intentar aconseguir paper en una obra de teatre. Justament, el dia 27 de març també és el dia mundial del teatre. I sigui sort o casualitat, el número que li donen al càsting és el 2703.
El vint-i-set es converteix gairebé en un segon protagonista de l'obra Glòria 27 o el mite de l'èxit. Dirigida per la sallentina Tàtels Pérez i creada per la companyia La Swanson, de Núria Gómez i Climent Ribera, l'obra va ser estrenada aquest passat diumenge a la tarda a la Fàbrica Vella de Sallent.
El 27 de març és també l'aniversari de l'actriu Gloria Swanson, que dona nom a la companyia que ha produït l'obra, La Swanson. De fet, la protagonista comparteix més coses amb Swanson del que ella mateixa creu.
La seva àvia no acaba d'entendre massa la feina de la Clàudia, creu que això de «ser actriu» no arribarà mai a fer-se realitat. Li proposa unir-se al grup de teatre del poble. Un grup d'amateurs, molts d'ells a punt de jubilar-se, que fan alguns teatres durant l'any i també el típic teatre de Festa Major que se'n fot de mig poble, i quan arriba Nadal, els pastorets de Folch i Torres. Decideix entrar-hi, i a poc a poc aconsegueix guanyar-se la confiança dels altres. Inclús n'acaba sent la directora. Després de l'estrena, a fora l'espera en Noel, un personatge que no queda del tot clar qui és, mig crític i mig caçatalents, que ha viatjat per totes les sales de teatre del país. Ell reconeix en la Clàudia un talent especial i li proposa deixar la feina i ajudar-la a obrir-se camí en el món del teatre.
Els prejudicis de dedicar-se al teatre en un poble
Amb només dos intèrprets a l’escenari —la Núria Gómez, que dona vida a la Clàudia, i en Climent Ribera, que encarna la resta de personatges—, els fundadors de La Swanson han aconseguit mantenir l’atenció del públic durant gairebé hora i mitja. El ritme és àgil, amb uns canvis de registre que obliguen l'espectador a reconstruir mentalment espais i personatges. L'escenari és immòbil en tota l'obra i es representa un camerino amb el distintiu mirall de bombetes, un penjador de roba, dues cadires i una tauleta petita. Tot això es transforma en casa de l'àvia, en una funerària, una sala de teràpia... La imaginació del públic fa la resta, i tot resulta clar i dinàmic malgrat els constants canvis d'espais i de personatges, inclús en una mateixa escena.
L’obra retrata a la perfecció els prejudicis que sovint acompanyen els joves de la Catalunya interior que volen dedicar-se al teatre. En aquest cas, la Clàudia, formada a Barcelona i ambiciosa, topa amb la incredulitat del seu poble i fins i tot de la seva pròpia àvia. Un entorn on encara pesa la idea que la feina de l’artista no té credibilitat. També apareixen temes secundaris com anar a teràpia-- un fet encara tabú per segons quines generacions-- i les relacions humanes, que amb l'arribada de la tecnologia han canviat molt. Un detall que es reflecteix en l'escenografia amb un telèfon fix, i que acaba sent també un dels elements centrals.
En definitiva, és una crítica excel·lent a la mentalitat d'un poble d'interior allunyat de Barcelona, i un encert a tots aquells complexes que algun cop han sentit tots aquells joves que viuen en un petit poble de la Catalunya d'interior que busquen un forat en el món del teatre, i que intenten, construir a poc a poc, des de baix, la seva trajectòria professional. Un final més aviat obert... que fa reflexionar al públic amb la pregunta: Què és per a vosaltres aconseguir l'èxit?
