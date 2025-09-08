CRÍTICA / CINEMA
Carla Simon excel·leix a "Romeria"
La directora catalana ens brinda la seva proposta més ambiciosa amb la recerca de la memòria dels pares que no va conèixer
"Romería" culmina amb brillantor un cicle autobiogràfic de la filmografia de la Carla Simón. És parla de trilogia -els magnífics "Estiu, 1993" i "Alcarràs" serien els primers títols-, però seria més exacte precisar que amb el seu nou projecte la realitzadora barcelonina tanca una tetralogia -hauríem d’incloure el preciós curt "Carta a la meva mare" per al meu fill- profundament sentida.
El seu tercer llargmetratge -la seva proposta més ambiciosa i complexa- està conduïda per la Marina, una noia catalana que viatja fins a Galícia per apropar-se a la seva família paterna i indagar en les experiències juvenils dels seus pares, que moriren de la sida i que ella no va poder conèixer. La protagonista és l’alter ego de l’autora, que ha ficcionat la recerca de les seves arrels, un procés tant dolorós com necessari.
Romería excava en la memòria íntima, però la Carla ha donat un salt creatiu, tan arriscat com excels, perquè ha eixamplat els horitzons de la seva exploració i la seva catarsi esdevé també, sense voler tenir pretensions sociològiques, una radiografia col·lectiva que retrata amb una clarividència brutal -la corprenedora coreografia amb el fons musical de Siniestro total- la generació maleïda que en els vuitanta va restar atrapada per l’heroïna i la sida.
Només una cineasta major com la Simón seria capaç de bastir un joc de miralls, tan fascinant com agosarat, en què dialoguen prodigiosament la realitat i els somnis -el costumisme dels seus primers films s’obre cap a una dimensió onírica, ja apuntada en el seu esmentat curt-, el passat i el present, la seva càmera...i la de la Marina. L’emoció més autèntica va brollant en una aventura interior, desproveïda d’efectisme dramàtic, en què s’imposa la veritat, bella i dura alhora.
- Un ferit crític evacuat en helicòpter i dos més de greus en un xoc frontal a Alp
- Una espanyola confessa el que guanya i estalvia vivint a Islàndia
- La Catalunya Central serà un bon lloc per veure avui l'eclipsi total de lluna
- NECROLÒGIQUES DEL 7 DE SETEMBRE DEL 2025
- Un ferit en un accident entre tres vehicles a la C-55, a Manresa
- Berga vibra amb el ciclisme retro i l’ambient de la Portal Attack
- Aquests són els pobles de la Costa Brava que han desaparegut
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”