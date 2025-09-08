Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

CRÍTICA / TEATRE

"El tigre" fa riure al Kursaal

Mercè Martínez i David Olivares brillen en escena en l'estrena de la temporada teatral després del preludi de la Festa Major de Manresa

Mercè Martínez i David Olivares van signar una interpretació d'alt nivell

Mercè Martínez i David Olivares van signar una interpretació d'alt nivell / GUERRILLA

Assumpta Pérez Treviño

Assumpta Pérez Treviño

Manresa

Després del tast teatral previ de Festa Major, la temporada de teatre al Kursaal de Manresa, alçava el teló aquest passat diumenge amb "El tigre", obra de la qual en signa la dramatúrgia i direcció Ramon Madaula, amb interpretació de Mercè Martínez i David Olivares.

La peça s’inicia en un TED Talk (una xerrada de tecnologia, entreteniment i disseny) on Sebastià Menescal (Olivares) parla de la seva experiència en cerca de la felicitat, passant de ser cinquè trompa de l’OBC fins a esdevenir especialista en desenvolupament personal (els populars coachs). Menescal gaudeix de certa popularitat i és per això que l’han escollit per ser portada i pàgines centrals d’un suplement dominical d’un diari. S’han de fer les fotos pel reportatge i arriba la Sara Pous (Martínez), una fotoperiodista tot i que ell esperava el fotògraf que va fer-li les fotos pel seu primer llibre. La Sara no està passant per un bon moment i l’especialista la vol convèncer de l’equivocació en el plantejament de vida de la fotògrafa. Els fets, però giraran i Menescal no sabrà com aplicar-se la seva pròpia teràpia.

"El tigre" esdevé un muntatge de correcció absoluta amb els principals mitjans ben escollits per tenir una bona resolució: els dos intèrprets. Tant Olivares com Martínez estan a un nivell molt superior al del text i li saben donar l’èmfasi, la tessitura interpretativa idònia perquè el text generi interès i certa empatia entre els espectadors. És la polarització entre dues postures i la seva trobada en una estranya conjunció amb puntuals moments enginyosos, efectius i resolutius que acaben esdevenint, en el seu conjunt, un entreteniment força ben trobat.

Es veu el treball de documentació per mostrar les dues postures antonomàstiques, però hi ha moments que sembla un recopilatori de les frases més efectives o impactants d’un manual terapèutic. Sí que el punt de vista contradictori més terrenal, que desmunta les teories, el dona el personatge de Martínez amb una interpretació que dona frescor i agilitat al muntatge. Olivares no es queda enrere, però el personatge està més parametritzat amb els desenvolupaments teòrics i vitals seus. Però la feina dels dos intèrprets cal esmentar-la específicament, són l’autèntic engranatge que el fa funcionar. El públic manresà va seguir entre rialles i interès la peça i amb aplaudiments espontanis que van donar per tancada la primera funció de la temporada al Kursaal.

