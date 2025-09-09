«No pots contemplar el que passa a Gaza i no sentir-te’n partícep»
L'autor surienc publica "Mediterrànies", un clam de denúncia contra el drama de la immigració al mar que uneix cultures diverses
Josep Fàbrega i Selva (Súria, 1947) ha afegit un nou títol a la seva extensa i premiada producció poètica. Mestre jubilat, ha expressat en el poemari "Mediterrànies" el dolor per un mar convertit en cementiri i per la massacre de Gaza.
D’on surt la idea del poemari?
Aquest llibre té molts pares. Hi ha el que són les Mediterrànies en concret i Gaza, i la voluntat de dedicar-lo em va sortir començant per l’última part. Gaza és molt recent, des que ha tornat a començar la bestiesa d’allà. A Calders, tenim un club de lectura, hi ha molt caliu. L’any passat, una de les companyes em va dir que volien fer alguna cosa per la Marató i, com que ella també és del grup de teatre, van decidir dramatitzar uns poemes sobre Gaza. I em va dir, ‘tu que tens tants llibres de poesia, a veure què trobes’. Però què vols trobar! Al final li vaig dir que ja els faria jo.
"Mediterrànies"
Josep Fàbrega i Selva
Llibres Parcir
18 euros / 184 pàgines
Poesia
Això és implicació ...
Jo tinc una relativa facilitat per això. No sé si és allò de les intel·ligències matemàtiques, lingüístiques, ... El meu món ha sigut la llengua, sempre. L’any 1975 vaig venir a viure a Manresa, i el primer que vaig fer al setembre va ser anar a Òmnium a fer la prova d’aptitud, amb el Joan Badia, però aquell any també vaig fer el professorat i el reciclatge que en aquells moments començava a treure el nas. El Joan Badia, que era un bitxo, em va enganxar el primer any, encara no havia acabat el primer curs, perquè anés a Calaf a fer classes de català a un grup de gent d’allà. L’any següent vaig començar el reciclatge de català, hi va haver una moguda increïble, seria bo que es tornés a repetir, però avui dia és impossible perquè la majoria de mestres ja tenen la mentalitat de funcionaris, cosa que en aquell temps no era així. Després, el Joan em va demanar si volia agafar la coordinació del reciclatge, Bages, Berguedà i Solsonès. I ho vaig fer. Anava fent classes. Van ser uns anys molt bons. En aquell temps, els mestres, després de fer les sis o set hores diàries, venien una hora i mitja a fer català, coneixement del medi, coneixement de Catalunya, didàctica de la llengua. El reciclatge tenia dos estadis. El primer era el que havien de fer tots els mestres: dos cursos de llengua, un de didàctica i un de coneixement de Catalunya. Després, per ser mestre de català, necessitaves una llengua 3, una altra didàctica i geografia i història i literatura.
Molta formació, no?
I a més a més un nivell d’exigència que, més tard, s’ha perdut. No entenc com es pot donar el títol de mestre de català a una persona que de cent ítems te’n fa 48 malament. No senyor!
Altres temps.
El dissabte al matí fèiem classe, a reciclatge, tres hores de català, de geografia i història, ... N’hi ha que venien de Moià i de Solsona.
Dissabte?
Sí, dissabte al matí, sense demanar descomptes d’hores lectives ni res de res.
Aquest esperit s’ha perdut.
La llengua l’estem matant a pessics. És molt dur. La llengua, ja ho van dir tant Fabra com Maragall, és la pàtria, i sense llengua no ens quedarà res. A TV3 què estan fent? Darrerament, tota la gent nova, deu, quinze, vint, no n’hi ha cap ni un que digui la o oberta. Que hi ha variants dialectals en català, ja ho sabem, però aquesta coincidència ...
I què ho fa això?
No vull ser malpensat. Des que en aquells anys del reciclatge, quan em cuidava de contractar professors, un socialista va dir-me que tenien molt clar que quan hi ha dues paraules s’ha d’agafar la que s’assembla més al castellà, perquè hem de facilitar ... Mare meva! És molt dur. Això et va desarmant. Hi ha dues maneres de matar una llengua. Si s’assemblen, hi ha l’oficial i l’altra; es tracta de dialectalitzar l’altra. De manera que cada vegada s’assemblen més i arriba un moment que ja no val la pena. L’altra és anar reduint l’espai on es parla.
Tornem al club de lectura.
Vaig fer els poemes de Gaza, en vam triar setze i quatre membres del club i jo els vam llegir. El Carles Serra va tocar el piano. Van quedar tots molt contents. Aleshores, vaig pensar que això sol no donava per un llibre.
I aquí apareix la resta, les «Mediterrànies» pròpiament dites.
En el fons, tot és Mediterrani, el tema és la immigració. Bàsicament, la immigració subsahariana, la de les pasteres, i això ja ho tenia pràcticament escrit d’abans. Va néixer d’una emoció. Un dia amb la meva dona vam anar a Blanes i jo em vaig enfilar a un lloc. Ja tenia una pila de llibres sobre el mar i aquell dia, des de la roca, em vaig mirar el mar, si te’l mires de lluny, l’horitzó recte, blau, és aquell mar que havia somiat, la llibertat, la fugida, el pas endavant. Però quan baixava, mirant a baix, l’aigua era negra. I en ser a baix de tot, amb aigua per cada banda, allò ja no era el mar, era aigua. En baixar em vaig posar a escriure i vaig fer el primer poema: «Avui he anat al mar; i les onades, / teixides amb rivets d’indiferència, / arribaven sense esma fins la platja». En tres setmanes vaig tenir tots els poemes fets.
Quan va ser això?
Fa tres anys. A mi em resulta fàcil, escric a l’antiga, hendecasíl·labs, comptant les síl·labes, mirant la rima, que és complicada. Saps qui m’ho va ensenyar? Mossèn Ruaix, era el rector de Calders. Quan vaig tenir el meu primer llibre, Postals de Calders, una seixantena de sonets, el vaig anar a veure. Al cap de dos dies ja els havia analitzat un per un i si n’hi havia 68 em va dir que de perfectes només 14. Em va obrir les portes a la poesia perquè em va fer adonar que era poc exigent.
També parla del drama humà.
És el meu primer llibre de poesia compromesa.
Sentiment de culpa?
No pots contemplar això sense sentir-te’n partícip. En els de Gaza, sobretot, hi ha alguna referència molt concreta, «maleïts els qui mateu», «maleïts els qui calleu». En aquest llibre hi ha el sentiment de culpa: el viatge d’una gent que ha sortit del sud del Sàhara i travessa el mar per arribar a Europa.
