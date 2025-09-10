Carla Simon farà un col·loqui virtual amb el públic de Bages Centre
La directora parlarà de la seva darrera pel·lícula, "Romería", amb els espectadors de la projecció d'aquest dijous a les 20 h
La directora catalana Carla Simón participarà demà dijous en un col·loqui via estrímig amb el públic de Bages Centre després de la projecció de "Romería", la seva darrera pel·lícula. La sessió tindrà lloc a les 20 h a la sala 7 del complex multicines manresà, en una trobada moderada per l'actriu Bárbara Lennie.
"Romería" és la cloenda de la trilogia fílmica que Simón va començar amb "Estiu, 1993" i va continuar amb "Alcarràs", premiada amb l'Os d'Or del festival de Berlín del 2022. En aquest nou títol, Simón crea una ficció autobiogràfica sobre una dona que va a Vigo a veure els parents dels seus pares, que va perdre quan era petita pel consum de drogues i la sida.
