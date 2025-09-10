Sarrate confessa els seus plaers
El Cercle Artístic de Manresa exposa aquests dies una quinzena d’obres de l'arquitecte i pintor Josep Maria Sarrate
Josep Maria Sarrate es va tirar a la piscina i no hi havia aigua, només unes quantes barres d’oli, fulls de paper Figueras, hores d’acarar-se amb el full en blanc gradualment desbordant de colors i un repte, un convit: «per què no deixes de fer paisatges i t’emboliques amb coses que et surtin de dins?». Hi són per això, els amics: provocar-nos, sacsejar-nos, remoure’ns. El resultat del desafiament és la quinzena d’obres que pengen de la paret de l’Espai d’Art del Cercle Artístic de Manresa en una exposició que es pot gaudir fins al 19 de setembre amb un títol tan explícit com suggerent: "Plaers".
«Es tractava de pintar allò que em distreu i em resulta gratificant, històries molt personals», explica l’artista i arquitecte. Tot plegat va començar l’any passat quan a la colla li van llançar el guant i el manresà s’ho va prendre seriosament. Els designis de l’atzar van conspirar a favor seu quan Joan Carrió, president del Cercle i totalment aliè al gir conceptual de Sarrate, va proposar-li que fos el protagonista de l’exposició de la Festa Major d’enguany.
Fascinat pels paisatges nocturns
«El paisatge urbà de nit m’atrau molt», apunta Sarrate, que pel seu ofici d’arquitecte té predilecció pel retrat de les ciutats i les perspectives dels edificis. «Ara continuaré en la línia que es veu a l’exposició, la idea és treure allò que tinc interioritzat», però els paisatges formaran sempre part de la seva identitat artística. Després de fer dues exposicions els darrers dos anys, Sarrate es tornarà a centrar en pintar, el seu plaer.
Sarrate odia els pinzells i afirma convençut i amb un punt de blasfèmia que «tocar els quadres hauria de ser gairebé obligatori». Predica amb l’exemple per explicar el tacte de l’oli en barra marca Sennelier que li serveix per apropar-se amb promíscua intimitat al paper. «Després hi aplico l’acrílic, amb esponges, per donar a l’obra el color de fons», comenta. El resultat són unes peces d’una enorme expressivitat i un color intens, lluminós. En l’estampa d’un sopar que ha titulat "Solitud", la presència d’una dona al centre superior de la composició exemplifica la vocació de l’estil. «Són quadres que guanyen vistos a una certa distància», afegeix Sarrate: la llum que es projecta sobre ella pren un relleu insospitat si te la mires a unes quantes passes de llunyania.
La mostra consta de quinze peces que reflecteixen el plaer que li proporcionen a Sarrate tres de les seves activitats preferides: el cinema (6), les trobades amb la colla de la Confraria del Vi del Bages (5) i les sessions de dibuix amb model nu al mateix Cercle (4). En totes hi ha «la idea de satisfacció».
Fotos i fotogrames
Un bon grapat de quadres van sorgir el darrer any d’una fotografia, i altres d’uns quants fotogrames. «La millor pel·lícula de la història és "El tercer home"», assegura amb un pòsit d’admiració en la sentència. Sarrate va tenir l’oportunitat de contemplar un grapat de quadres amb fotogrames de films de quan als cinemes s’exhibien juntament amb el cartell. L’espoleta estava activada per deixar els paisatges aparcats una estona i centrar-se en els plaers. El paper en el qual manifesta l’adoració que sent per l’esmentat film de Carol Reed tenim Orson Welles en un racó de l’escena, expressiu, excessiu, omplint pantalla, i a l’altre el posat de misteri d’Alida Valli.
A les parets del Cercle hi tenim Woody Allen, els germans Marx, una colla d’amics que parlen, riuen i beuen vi, una model nua que opina del treball dels aprenents a mitja sessió. Cada paper és un plaer, no gaire secret, ara públic i segurament compartit per molts. En tots supura l’estima per la vida, els amics, la seva gent. «Algú em pregunta ‘soc jo?’», confessa: «’no, no ets tu’», li responc. Sarrate no pinta cares, pinta emocions.
