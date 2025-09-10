Parlar clar i manresà
Un llibre de Jaume Puig recull un centenar de paraules pròpies de la ciutat en el primer estudi exhaustiu de la singularitat lingüística de la capital del Bages
Si quan veus algú que s'ajup tu dius que s'acota, si el vapor sempre ha estat per tu la bogor que entela el vidre, si baixes el racó i no les escombraries, si insultes algú que s'ho mereix increpant-lo perquè és una pròssia, i si de la rosella sempre n'has dit pipiripip, aleshores és molt probable que siguis de Manresa. Escrit per Jaume Puig i il·lustrat per Jaume Gubianes, el segell editorial local Zenobita publica el llibre "El parlar de Manresa", que inclou un glossari d'un centenar de paraules amb denominació d'origen. La presentació oficial a la ciutadania se celebrarà el dimarts 30 de setembre, a les 19 h, a l'Espai d'Acollida del Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya.
"És difícil delimitar l'àmbit d'una paraula", reconeix Puig, autor del "primer estudi global sobre la parla de Manresa". Així, per exemple, esmenta que "torreta és una paraula manresana que es diu a Tarragona; pot haver-hi una paraula que es diu aquí i a l'Empordà, segurament perquè antigament es feia servir i després només s'ha mantingut en alguns llocs". També hi ha diferències entre les valls del Llobregat i el Cardener, "no es parla igual a Callús i Súria que a Sallent o Balsareny".
El llibre té dos orígens. El primer és el reportatge que Puig va publicar l'abril del 2020 a la revista El Pou de la Gallina, que va donar pas a una secció mensual sobre el lèxic manresà. El segon és el suggeriment que el lingüista Jordi Badia va fer a l'Ajuntament en el pregó de Festa Major de l'any passat. L'alcalde Marc Aloy va recollir el guant i els implicats van començar a treballar amb el final feliç d'una publicació de 134 pàgines amb estudis de fonètica, morfologia, sintaxi, lèxic i fraseologia, així com un vocabulari, un apartat de fraseologia i un glossari. Aquest darrer apartat també té un opuscle de vuit pàgines per tenir a mà un centenar de mots manresans com, a més dels ja esmentats, 'apariar', 'basquets', 'debanera', 'esvaït', 'gratacul', 'mata', 'passera', 'postada', 'punxir', 'senalla', i 'tossal'.
"És important que hi hagi la forma estàndard, però també que es mantingui aquest patrimoni lingüístic", apunta Puig. "Els joves ja no diuen timó sinó farigola perquè és la forma que s'ensenya a les escoles", afegeix, com a exemple. L'autor reconeix que moltes de les paraules ja només estan en ús "entre les persones de més de seixanta anys". El treball de Puig ha tingut la col·laboració d'una trentena d'informadors i diversos lingüistes i el suport teòric de treballs previs com el Diccionari català-valencià-balear, d'Alcover i Moll, l'Atles Lingüístic del Domini Català i 'Aspectes de la llengua catalana al Bages, que van editar el Centre d'Estudis del Bages i Òmnium Cultural del Bages a finals del segle passat.
"Manresa també ha donat nom a coses, com les torres manresanes, dels temps del comtat de Manresa, i la col manresana", indica Puig.
Per la seva part, Jaume Gubianes es mostra satisfet d'haver pogut continuar en el llibre la tasca que ja porta a terme a El Pou de la Gallina. Les il·lustracions que acompanyen les paraules incorporen paisatges i elements característics de la ciutat i la portada conté en un dibuix l'evolució de l'imaginari manresà, amb dels trobadors medievals, la llum i l'aixada, Sant Ignasi, la revolucionària Fadulla, el món del tèxtil, i les noves generacions, que s'asseuen a les cadires de la Rosita.
El llibre es podrà comprar en l'acte de presentació del dia 30, que conduirà la periodista Aina Font, directora de Canal Taronja i Ràdio Manresa, i l'endemà ja estarà disponible a les llibreries de la ciutat i a l'Oficina de Turisme. El preu serà de 18 euros.
