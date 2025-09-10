Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Memoria.cat publica un treball universitari sobre Josep Maria Planes

El filòleg Pau Sánchez explorar la modernitat que el manresà va aportar al periodisme català dels anys 20 i 30 del segle passat

Retrat del periodista manresà Josep Maria Planes

Retrat del periodista manresà Josep Maria Planes / FAMÍLIA PLANES

Toni Mata i Riu

Toni Mata i Riu

Manresa

El filòleg Pau Sánchez Sales (Granollers, 2003) signa el treball "Josep Maria Planes i Martí. Modernitzador del periodisme català", que ha fet com a treball de final de grau de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona. El text ha estat supervisat pel tutor Ramon Panyella Ferreres i l'Associació Memòria i Història de Manresa l'ha inclòs en el seu portal memoria.cat, concretament en l'àmbit reservat a la vida i l'obra del reporter manresà.

Sánchez explica que l'eix del seu treball és "la gran varietat de fonts i materials en el qual es fonamenta. Aquesta és una tasca que pretén analitzar el màxim nombre de textos possibles sota les instruccions i formalismes inherents a la rigorositat que requereix un estudi universitari. En última instància, cal remarcar que el treball es desmarca d’altres estudis similars pel tractament literari que fa de la font primària, i la consegüent vinculació que traça entre el geni bagenc i el moviment modern d’inicis del segle XX."

L'estudi del filòleg vallesà incideix en la tasca modernitzadora de Planes des de dos punts de vista: el de gran defensor del corrent social modern (que va dur a terme en projectes com "Nits de Barcelona", "Crònica de Barcelona i "Imatges") i el de l'avantguardisme i la inquietud de renovació que sempre el van caracteritzar".

 La recerca de Pau Sánchez es pot consultar a l'enllaç https://www.memoria.cat/pau-sanchez-josep-maria-planes, on també hi ha altres treballs: 

L’etapa manresana de Josep Maria Planes, d’Aleix Solernou

Les nits de paper, de Pep Corral

Notícies relacionades i més

Josep Maria Planes i Martí. Escriptor manresà (1907-1936). Pioner i víctima del periodisme d'investigació, de Joaquim Aloy

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
  2. Els voluntaris de la Catalunya central contra el foc a Zamora són superherois a les xarxes socials
  3. Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
  4. Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
  5. La pluja intensa provoca dos accidents, fa caure arbres i obliga a remolcar cotxes aquesta nit a la Catalunya central
  6. La policia busca l'home que va enviar a l'hospital d'un cop de puny el conductor d'un bus a Manresa
  7. El centre de Fuïves, a Olvan, tanca després de 50 anys de recuperació del ruc català
  8. Lluís Llach: «Salvador Illa és el senyal que l'independentisme ha tocat fons»

La tousenca Natàlia Mas entra al nou consell assessor de Glovo

La tousenca Natàlia Mas entra al nou consell assessor de Glovo

El Govern aposta pel model de Manresa per lluitar contra l'augment d'escombraries

El Govern aposta pel model de Manresa per lluitar contra l'augment d'escombraries

Sant Fruitós inicia les obres per fer més accessible el camp de futbol

Sant Fruitós inicia les obres per fer més accessible el camp de futbol

Cop de la justícia contra el català a l'escola: deixa de ser la llengua habitual "d'aprenentatge" per sentència

Cop de la justícia contra el català a l'escola: deixa de ser la llengua habitual "d'aprenentatge" per sentència

Qui és la dona desconeguda l'ADN de la qual apareix al jersei d'Helena Jubany?

Qui és la dona desconeguda l'ADN de la qual apareix al jersei d'Helena Jubany?

Memoria.cat publica un treball universitari sobre Josep Maria Planes

Memoria.cat publica un treball universitari sobre Josep Maria Planes

El Grup de Recerca de Cerdanya fa el lliurament anual de guardons

El Grup de Recerca de Cerdanya fa el lliurament anual de guardons

Polònia assegura que ha abatut diversos drons russos per “violar” el seu espai aeri

Polònia assegura que ha abatut diversos drons russos per “violar” el seu espai aeri
Tracking Pixel Contents