Memoria.cat publica un treball universitari sobre Josep Maria Planes
El filòleg Pau Sánchez explorar la modernitat que el manresà va aportar al periodisme català dels anys 20 i 30 del segle passat
El filòleg Pau Sánchez Sales (Granollers, 2003) signa el treball "Josep Maria Planes i Martí. Modernitzador del periodisme català", que ha fet com a treball de final de grau de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona. El text ha estat supervisat pel tutor Ramon Panyella Ferreres i l'Associació Memòria i Història de Manresa l'ha inclòs en el seu portal memoria.cat, concretament en l'àmbit reservat a la vida i l'obra del reporter manresà.
Sánchez explica que l'eix del seu treball és "la gran varietat de fonts i materials en el qual es fonamenta. Aquesta és una tasca que pretén analitzar el màxim nombre de textos possibles sota les instruccions i formalismes inherents a la rigorositat que requereix un estudi universitari. En última instància, cal remarcar que el treball es desmarca d’altres estudis similars pel tractament literari que fa de la font primària, i la consegüent vinculació que traça entre el geni bagenc i el moviment modern d’inicis del segle XX."
L'estudi del filòleg vallesà incideix en la tasca modernitzadora de Planes des de dos punts de vista: el de gran defensor del corrent social modern (que va dur a terme en projectes com "Nits de Barcelona", "Crònica de Barcelona i "Imatges") i el de l'avantguardisme i la inquietud de renovació que sempre el van caracteritzar".
La recerca de Pau Sánchez es pot consultar a l'enllaç https://www.memoria.cat/pau-sanchez-josep-maria-planes, on també hi ha altres treballs:
L’etapa manresana de Josep Maria Planes, d’Aleix Solernou
Les nits de paper, de Pep Corral
Josep Maria Planes i Martí. Escriptor manresà (1907-1936). Pioner i víctima del periodisme d'investigació, de Joaquim Aloy
