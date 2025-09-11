El Festival Internacional de Cant Coral Catalunya Centre arriba a la 45a edició
Des d'avui dijous fins diumenge Puig-reig i Castellbell del Vilar seran els escenaris del festival
Hi participen cors de Portugal, Galicia i Catalunya
Retran homenatge al Grup Cantaire Sant Bartomeu de Casserres pel seu 60è aniversari
El Festival Internacional de Cant Coral Catalunya Centre arriba a la seva 45a edició. Un projecte que ha pogut tirar endavant gràcies a la dedicació de la mateixa Polifònica de Puig-reig i de la Capella de Música Burés de Castellbell i el Vilar, entitats organitzadores. La presidenta actual de l’entitat de Puig-reig, Maria Rosa Riera, ha destacat que assolir aquesta trajectòria «té molt mèrit» i que és «gairebé un miracle». Segons ha remarcat, el festival «s’aguanta perquè l’organitzen els mateixos que hi participen», i creu que si el festival fos «més professionalitzat» costaria de subsistir i té dubtes de si hagués tirat endavant. Ramon Rubira, vicepresident de la coral de Castellbel i el Vilar, ha assegurat que «no és fàcil» tirar endavant un festival amb aquestes dimensions, de caràcter internacional, en una població tan petita. A més, en «un poble d’interior: no és la costa o la muntanya que a l’estiu tens més visitants».
Més enllà de la música
Rubira, de la coral de Castellbell i el Vilar, ha explicat que les dues poblacions hi són des de la primera edició. Els impulsors van ser, en paraules textuals, «els mestres» Francesc Vila, de Castellbell, i en Ramon Noguera, de Puig-reig. Gairebé tot ha continuat igual, sobretot l’ambició dels organitzadors quan s’apropa el mes de setembre. Això sí: el canvi més significatiu ha estat que els membres de les corals ja no s’allotgen a les cases dels voluntaris sinó en diferents albergs o cases rurals. N’és el cas de l’Alberg del Carme de Manresa, que acull alguns membres participants. «En l’àmbit organitzatiu i en l’àmbit econòmic no és el mateix, però l’esperit de germanor encara s’impregna i és el que ens fa tirar endavant», ha explicat Rubira. Ha afegit que és un festival que voluntaris i participants comparteixen vivències més enllà de la música i els concerts: més d’una vegada han organitzat excursions i visites conjuntes a dalt el monestir de Montserrat, a la Seu de Manresa i el Carrer del Balç, i també a la ciutat de Barcelona. «Sempre els fa il·lusió visitar-ho». A més, ha confessat que d’aquestes convivències n’han sortit fins a tres matrimonis.
Portugal, Galícia i corals de casa
Aquest any el festival acull la Choral Phydellius, de Portugal i la Coro Gli Apassionati de la ciutat gallega de Vigo. A més, hi haurà la presència d’una formació catalana: els granollerins Metropolitan Union Barbershop Quartet. Més enllà de les dues corals organitzadores, cada població tindrà diferents convidats: a Castellbell hi participarà la Coral Salelles, i a Puig-reig, diferents formacions de l’escola de música del nucli i també la formació veïna Grup Cantaire Sant Bartomeu de Casserres, amb motiu dels seus 60 anys.
