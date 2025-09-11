Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Festival Internacional de Cant Coral Catalunya Centre arriba a la 45a edició

Des d'avui dijous fins diumenge Puig-reig i Castellbell del Vilar seran els escenaris del festival

Hi participen cors de Portugal, Galicia i Catalunya

Retran homenatge al Grup Cantaire Sant Bartomeu de Casserres pel seu 60è aniversari

Imatge del concert de cloenda de la 44a edició del Festival Internacional de Cant Coral Catalunya Centre a Puig-reig

Imatge del concert de cloenda de la 44a edició del Festival Internacional de Cant Coral Catalunya Centre a Puig-reig / Dani Perona

Alba Bruch Serra

Manresa

El Festival Internacional de Cant Coral Catalunya Centre arriba a la seva 45a edició. Un projecte que ha pogut tirar endavant gràcies a la dedicació de la mateixa Polifònica de Puig-reig i de la Capella de Música Burés de Castellbell i el Vilar, entitats organitzadores. La presidenta actual de l’entitat de Puig-reig, Maria Rosa Riera, ha destacat que assolir aquesta trajectòria «té molt mèrit» i que és «gairebé un miracle». Segons ha remarcat, el festival «s’aguanta perquè l’organitzen els mateixos que hi participen», i creu que si el festival fos «més professionalitzat» costaria de subsistir i té dubtes de si hagués tirat endavant. Ramon Rubira, vicepresident de la coral de Castellbel i el Vilar, ha assegurat que «no és fàcil» tirar endavant un festival amb aquestes dimensions, de caràcter internacional, en una població tan petita. A més, en «un poble d’interior: no és la costa o la muntanya que a l’estiu tens més visitants».

Més enllà de la música

Rubira, de la coral de Castellbell i el Vilar, ha explicat que les dues poblacions hi són des de la primera edició. Els impulsors van ser, en paraules textuals, «els mestres» Francesc Vila, de Castellbell, i en Ramon Noguera, de Puig-reig. Gairebé tot ha continuat igual, sobretot l’ambició dels organitzadors quan s’apropa el mes de setembre. Això sí: el canvi més significatiu ha estat que els membres de les corals ja no s’allotgen a les cases dels voluntaris sinó en diferents albergs o cases rurals. N’és el cas de l’Alberg del Carme de Manresa, que acull alguns membres participants. «En l’àmbit organitzatiu i en l’àmbit econòmic no és el mateix, però l’esperit de germanor encara s’impregna i és el que ens fa tirar endavant», ha explicat Rubira. Ha afegit que és un festival que voluntaris i participants comparteixen vivències més enllà de la música i els concerts: més d’una vegada han organitzat excursions i visites conjuntes a dalt el monestir de Montserrat, a la Seu de Manresa i el Carrer del Balç, i també a la ciutat de Barcelona. «Sempre els fa il·lusió visitar-ho». A més, ha confessat que d’aquestes convivències n’han sortit fins a tres matrimonis.

Notícies relacionades i més

Portugal, Galícia i corals de casa

Aquest any el festival acull la Choral Phydellius, de Portugal i la Coro Gli Apassionati de la ciutat gallega de Vigo. A més, hi haurà la presència d’una formació catalana: els granollerins Metropolitan Union Barbershop Quartet. Més enllà de les dues corals organitzadores, cada població tindrà diferents convidats: a Castellbell hi participarà la Coral Salelles, i a Puig-reig, diferents formacions de l’escola de música del nucli i també la formació veïna Grup Cantaire Sant Bartomeu de Casserres, amb motiu dels seus 60 anys.

