Mor als 79 anys l'artista català Albert Porta, que va mutar a Zush i finalment a Evru
L'obra del barceloní està exposada a museus i col·leccions públiques i privades d'arreu del món
ACN
Barcelona
L'artista català Albert Porta ha mort aquest dijous als 79 anys, segons ha informat la Galeria Senda de Barcelona. Els responsables de l'espai expositiu de la capital catalana han destacat la trajectòria "llarga i prolífica" del creador barceloní, primer amb el nom Albert Porta, posteriorment amb el de Zush i finalment amb el d'Evru. La mateixa font subratlla que l'obra d'aquest artista està present a museus i col·leccions públiques i privades d'arreu del món. Porta va crear fa uns anys l'Evrugo Mental State, un estat mental propi amb bandera, moneda, himne, alfabet i govern propis.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
- «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
- El centre de Fuïves, a Olvan, tanca després de 50 anys de recuperació del ruc català
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- Maria Cristina Clemente, notària, explica si pots vendre un habitatge heretat sense tenir escriptura