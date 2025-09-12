Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El protagonista de Jan i Júlia del Kursaal de Manresa, a la gala 0 d'Operación Triunfo

Max Navarro, el jove que fa d'un dels germans de la producció del Servei Educatiu del teatre manresà pujarà a l'escenari per aconseguir una plaça a l'Acadèmia

L’actor de Premià Max Navarro i l’actriu de Monistrol de Montserrat Núria Masip en la darrera representació de Jan i Júlia i la Misteriosa Llum

L’actor de Premià Max Navarro i l’actriu de Monistrol de Montserrat Núria Masip en la darrera representació de Jan i Júlia i la Misteriosa Llum / Mireia Arso / RG7

Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

Operación Triunfo 2025 ja té protagonistes, i un d'ells està estretament vinculat a Manresa. Prime Vídeo ha estrenat aquest divendres dos programes del càsting final, on revela qui són els 18 concursants que participaran en la gala 0, la que defineix qui entra definitivament a l'acadèmia. Entre els participants que lluitaran per una de les 16 places al popular concurs musical hi ha l’actor de Premià de Mar que fa de protagonista masculí en les representacions dels germans Jan i Júlia, Max Navarro.

Navarro és l'únic concursant vinculat a la Catalunya central de l'edició. És estudiant de l'Institut del Teatre i també fa el grau de periodisme a la Universitat Pompeu Fabra. El 2022 va assumir el rol de Jan en les representacions de la producció del Servei Educatiu del Kursaal, Jan i Júlia. Aquests personatges expliquen en forma d'espectacle teatral i des d'un prisma infantil llegendes i tradicions del territori.

L'intèrpret de Premià de Mar pujarà a l'escenari aquest dilluns 15 de setembre amb un objectiu clar: aconseguir una plaça a l'Acadèmia d'Operación Triunfo 2025. La nova edició arriba després de l'èxit que va assolir la de 2023, quan el format es va convertir en l'estrena nacional més vista en la història de Prime Video a Espanya.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
  2. Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
  3. «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
  4. L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
  5. El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
  6. Excursions d'un dia per Catalunya per fugir de la rutina (sense perdre temps ni diners)
  7. Maria Cristina Clemente, notària, explica si pots vendre un habitatge heretat sense tenir escriptura
  8. La Marxa de Torxes de Manresa torna a ser unitària i parla en quatre llengües

Les autoritats dels EUA publiquen un vídeo i demanen col·laboració ciutadana per trobar l’assassí de Charlie Kirk

Les autoritats dels EUA publiquen un vídeo i demanen col·laboració ciutadana per trobar l’assassí de Charlie Kirk

Ryanair amenaça de retallar un altre milió de places a Espanya l’estiu que ve si Aena no rebaixa les taxes

Ryanair amenaça de retallar un altre milió de places a Espanya l’estiu que ve si Aena no rebaixa les taxes

La mare que va llençar a les escombraries el cadàver del seu fill discapacitat patia un «deliri místic»

La mare que va llençar a les escombraries el cadàver del seu fill discapacitat patia un «deliri místic»

Torneig d’arcades de puzles en una nau secreta

Torneig d’arcades de puzles en una nau secreta

L'Al Nassr torna a temptar Marc Bernal

L'Al Nassr torna a temptar Marc Bernal

Un país europeu nomena primera ministra una intel·ligència artificial

Un país europeu nomena primera ministra una intel·ligència artificial

El protagonista de Jan i Júlia del Kursaal de Manresa, a la gala 0 d'Operación Triunfo

El protagonista de Jan i Júlia del Kursaal de Manresa, a la gala 0 d'Operación Triunfo

Marc Bernal, de Berga, apunta a la convocatòria contra el València

Marc Bernal, de Berga, apunta a la convocatòria contra el València
Tracking Pixel Contents