El protagonista de Jan i Júlia del Kursaal de Manresa, a la gala 0 d'Operación Triunfo
Max Navarro, el jove que fa d'un dels germans de la producció del Servei Educatiu del teatre manresà pujarà a l'escenari per aconseguir una plaça a l'Acadèmia
Operación Triunfo 2025 ja té protagonistes, i un d'ells està estretament vinculat a Manresa. Prime Vídeo ha estrenat aquest divendres dos programes del càsting final, on revela qui són els 18 concursants que participaran en la gala 0, la que defineix qui entra definitivament a l'acadèmia. Entre els participants que lluitaran per una de les 16 places al popular concurs musical hi ha l’actor de Premià de Mar que fa de protagonista masculí en les representacions dels germans Jan i Júlia, Max Navarro.
Navarro és l'únic concursant vinculat a la Catalunya central de l'edició. És estudiant de l'Institut del Teatre i també fa el grau de periodisme a la Universitat Pompeu Fabra. El 2022 va assumir el rol de Jan en les representacions de la producció del Servei Educatiu del Kursaal, Jan i Júlia. Aquests personatges expliquen en forma d'espectacle teatral i des d'un prisma infantil llegendes i tradicions del territori.
L'intèrpret de Premià de Mar pujarà a l'escenari aquest dilluns 15 de setembre amb un objectiu clar: aconseguir una plaça a l'Acadèmia d'Operación Triunfo 2025. La nova edició arriba després de l'èxit que va assolir la de 2023, quan el format es va convertir en l'estrena nacional més vista en la història de Prime Video a Espanya.
