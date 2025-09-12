Tots tenim a dins un ogre Shrek
Manresa Teatre Musical estrena el seu tretzè musical de gran format , protagonitzat per l’entranyable personatge verd. Se’n faran dues funcions al Teatre Auditori de Navarcles
Shrek, l’ogre verd que viu feliç al seu pantà, és un personatge «entranyable». Se sent «lleig i sol al món, i és fàcil identificar-s’hi, perquè tots tenim en un moment o altre la sensació de ser estranyots: tots tenim un ogre a dins», destaca Pablo Testa Grosbaum, director de l’escola d’arts escèniques Manresa Teatre Musical (MTM), que aquest cap de setmana estrenarà, en dues funcions (dissabte i diumenge, 18 h) al teatre auditori de Navarcles, el musical basat en aquesta oscaritzada pel·lícula animada de DreamWorks del 2001.
Aquesta producció serà el tretzè musical de gran format que estrena MTM, una escola que ja ha produït 46 espectacles, sumant-hi els musicals de format mitjà (25) i els ballets complets (8). Fins ara se sumen 192 funcions. Aquest cap de setmana se n’hi afegiran dues més, les de l’estrena de Shrek, una obra amb una destacada vocació còmica i alhora molta tendresa, que aporta «cançons precioses» i també un gran treball de vestuari i caracterització, amb la destacada aportació d’Esther Castellana.
El món de l’ogre verd es trasbalsa amb l’arribada al seu pantà de tot de criatures dels contes de fades i, per recuperar la tranquil·litat, emprèn un viatge per rescatar la princesa Fiona, sempre acompanyat per un ase molt xerraire i divertit.
Les reaccions de Shrek «són molt espontànies, amb un humor políticament incorrecte, molt ben fet», apunta el director de MTM i també responsable de la producció del musical. La majoria de personatges del muntatge són propis dels contes de fades però adopten un paper diferent: per exemple, la princesa Fiona es mostra agressiva.
Al llarg del seu camí, els protagonistes descobreixen el veritable significat de l’amistat, l’amor i l’acceptació i, per tant, «la diversió es contraposa amb moments molt humans, que fan aflorar la llagrimeta».
Els responsables de MTM escullen les produccions que tiren endavant per afavorir que els alumnes «tinguin una formació el més completa possible». D’aquesta manera es van tocant diversos registres: Wicked (2022) i Boscos endins (2023) es van centrar en el creixement interpretatiu i vocal, mentre que Newsies (2024) va incidir en el ball. «Mirem com està el grup i què poden necessitar per créixer; mirem què podem assumir a nivell de producció; i també, sobretot, que sigui una obra que motivi els alumnes», exposa Testa com a factors a tenir en compte a l’hora de triar el musical de gran format que es portarà a escena.
Nova generació d’alumnes
La novetat de la producció de Shrek està en què de la quarantena d’alumnes que hi intervenen, dues terceres parts són noves incorporacions en els musicals de gran format de MTM. «Són una nova generació: alumnes que fa anys que estan a l’escola i és la seva estrena en un musical de gran format. Continuem en la tònica de la història de l’escola: tenim molta gent amb moltes ganes i molt talent», destaca el director. Els alumnes de nova incorporació ocupen, també, llocs protagonistes destacats. El repartiment, com sempre, és doblat: «per donar més oportunitats d’aprenentatge als alumnes». A Shrek hi intervenen sempre una quarantena d’actors, però es van rotant els personatges.
Màscares de làex per als ogres
Tenint en compte que aquest musical és una paròdia dels contes de fades i, per tant, hi ha molts personatges fantàstics, hi ha estat molt destacat el treball de vestuari (Anna Santos i Laia Asensio) i maquillatge i perruqueria (Esther Castellana). Per als personatges principals dels ogres Shrek i Fiona, Castellana ha fet a mida unes màscares de làtex «i estem molt contents del resultat», mentre que el vestuari és «molt vistós, amb molt de color».
Per acabar-ho d’arrodonir, els números cantats i ballats són molt alegres i optimistes, «i tot plegat se t’enganxa al cos», assenyala el director de MTM, que destaca la cançó Freak Flag, «en la qual els friquis es mostren orgullosos de ser-ho. És la revelació dels personatges: siguem feliços amb el que tenim. És un missatge molt bonic».
La majoria dels tretze musicals de gran format de MTM s’han estrenat al teatre auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles, «on som una petita companyia resident. Podem treballar-hi durant una setmana, per fer el treball tècnic necessari per a una producció de gran format», destaca Testa. Només Mary Poppins, la primera producció; Una rossa molt legal, per la pandèmia; i Wicked, pel desè aniversari de l’escola, es va fer al Conservatori de Manresa.
El musical Shrek es va deixar a punt d’estrena el curs passat, abans de marxar de vacances, i els assajos per repassar la feina es van reprendre passada la festa major.
Canvi de director i de coreògraf
El director del musical Shrek és Lluís Barrera: treballa a MTM des de fa anys i també és professor d’interpretació a l’escola Nancy Tuñón de Barcelona. En les darreres cinc produccions (Oliver, Una rossa molt legal, Wicked, Boscos endins i Newsies) el director havia estat Jordi Gener. També el director de MTM, Pablo Testa Grosbaum, era un habitual de la direcció coreogràfica, i ha cedit la feina a Gerard Navarro, exalumne de l’escola que va completar a la seva formació a Aules de Barcelona. «Crec que és bo fer canvis de tant en tant, perquè cadascú aporta alguna cosa diferent als alumnes. No sóc conformista», apunta Testa.
Nova formació dirigida a la professionalització a l'escola d'arts escèniques
Des que va començar la seva activitat el gener del 2012, l’escola d’arts escèniques Manresa Teatre Musical (MTM) no ha parat de créixer i aquest nou curs enceta una nova formació, anomenada MTM+, dirigida a alumnes d’entre 10 i 14 anys amb una clara vocació artística i l’objectiu de la professionalització. La proposta consta de 7 hores i mitja de classes a la setmana, incloent diverses disciplines, més enllà de les clàssiques: interpretació, cant i ball. Es treballarà el llenguatge musical, el cant grupal... La nova formació es va començar a publicitar el passat juliol i el grup ja s’ha omplert amb 11 alumnes. A hores d’ara només queden dues places lliures.
El director de MTM, Pablo Testa Grosbaum, explica que «veiem casos d’alumnes que ja tenen clara la seva vocació, des de petits. Amb l’acompanyament de la família, si tenen talent i ganes, veiem adient la nova proposta». Si bé per a la resta de cursos no es fa cap prova d’accés, per cursar MTM+ sí que cal veure «les qualitats i el compromís» dels alumnes.
El director de MTM es mostra «orgullós» que, a més de Jan Buxaderas (Todos los lados de la cama, pel·lícula pendent d’estrena) i Gina Gonfaus (Mamma Mia!), altres tres exalumnes de l’escola ja estiguin en produccions professionals: Andreu Mauri (Rent, a Madrid), Aina Serra (El fil invisible, a Barcelona) i Ferran Soler (Germans de sang, a Barcelona).
350 alumnes, 18 professors i dues seus a Manresa
L’escola MTM, que també inclou Ballet Clàssic Manresa (BCM), començarà el curs amb 350 alumnes i 18 professors, entre el centre principal del carrer del Bruc i el nou local del carrer Tahones, que ja es va començar a utilitzar a finals del curs passat, quan es van estrenar 5 musicals de mitjà format, BCM va portar a l’escenari Don Quixot i es deixava preparat el musical de gran format Shrek de cara a aquest setembre.
Per tal que els intèrprets de teatre musical tinguin una formació el més completa possible, «els animem a cursar assignatures extres, perquè com més disciplines coneixes més possibilitats tens de treballar», remarca Testa. En aquesta línia, aquest curs es posaran en marxa classes de dansa jazz, claqué, ballet, dansa contemporània... dirigides als actors.
