Els pets i els rots de l’Shrek fan esclatar a riure el públic de Navarcles
La companyia MTM tornarà a representar l’obra aquest diumenge a la mateixa hora, i ahir a la tarda ja hi havia 230 butaques reservades. Tot plegat confirma que l’aposta del teatre manresà per acostar grans musicals al públic familiar de la comarca continua sent un èxit, tal com ja ho van ser les funcions d’anys anteriors com Wicked (2022)
Prop de 200 persones van riure ahir a la tarda amb el MTM Shrek a l’Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles. La comèdia musical, produïda per l’escola d’arts escèniques Manresa Teatre Musical va omplir gairebé tot el teatre en la primera de les dues funcions programades aquest cap de setmana, dirigides per Pablo Testa Grosbaum i amb un repartiment d’una quarantena d’alumnes. Avui serà el torn de la segona funció.
L’obra musical, basada en l’oscaritzada pel·lícula animada de DreamWorks del 2001, va arrencar amb humor. Encara no s’havien apagat els llums quan pels altaveus va sonar un gran pet que va desfermar les primeres rialles. La narració va situar el públic en la infància de l’ogre verd, expulsat de casa als set anys pels seus pares, i va introduir de seguida les criatures de conte com en Pinotxo, les fades, el llop o la Caputxeta Vermella, que també van arrencar aplaudiments i xiulades quan van fer broma amb “l’olor a cul” després que al Shrek se li escapés un altre fort pet.
El vestuari i la caracterització, a càrrec d’Esther Castellana, van tenir un paper clau per donar vida a tots els personatges, des del petit i menut príncep fins a l’ase, inseparable company de l’Shrek. Entre bromes de pets i rots, el duo protagonista va construir una amistat còmplice que va divertir tant als infants com als adults.
L’entrada del príncep de Duloc va ser un dels moments més còmics de la funció. Amb una alçada menuda, pels altaveus sonaven unes passes gegants, el personatge va arrencar riallades immediates. La seva obsessió per convertir-se en rei el portava a buscar una esposa i, se li proposaven tres opcions: primer la Ventafocs, després la Blancaneus i finalment la Princesa Fiona. El príncep va escollir Fiona com a futura promesa. Tot seguit, l’obra explica la història de la princesa i la presenta com una noia dolça que des del primer moment regala interpretacions espectaculars al públic.
Interpretades per una quarantena d’alumnes, les cançons van ser un dels punts forts del muntatge, ja que en moltes, el públic no es podia resistir de picar de mans animant i xiulant. El públic va esclatar en aplaudiments en arribar la mitja part.
Després de la pausa, l’espectacle es va reprendre amb força. L’escena en què Shrek i Fiona s’enfrontaven a un duel de pets i rots va fer tremolar de riures l’auditori. “Millor a fora que a dintre”, va dir el gran ogre verd després de tirar-se el primer pet davant la princesa.
Mentre feien camí cap a Duloc, l’ogre i la princesa es van enamorar, però a ella l’esperava el príncep Farquaad per casar-se. Abans d’arribar al castell, l’ase, íntim amic de Shrek, va descobrir que quan arriba el capvespre, la princesa Fiona es converteix en ogre perquè una bruixa li va fer una maledicció, i fins que no es faci el primer petó, a les nits no deixarà de ser ogre.
Malgrat el fred que es notava a la sala (necessari, segons els tècnics, perquè el maquillatge dels actors no es desfés), l’ambient va ser càlid i festiu. Entre els assistents hi havia famílies i grups d’amics que, o bé coneixíen a algun dels actors o havien vist la pel·lícula i els agradava molt.
