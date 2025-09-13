'Esquarteren' un home a Tàrrega: la Fira de teatre arrenca forta!
El gran certamen de l'escena de carrer es va posar en marxa dijous i es perllongarà fins aquest diumenge en diversos escenaris de la capital de l'Urgell
"Estan passejant un home esquarterat per Tàrrega!" Era l’excessiu, precipitat i impactant comentari resum de l’espectacle que el dijous 11 de setembre inaugurava l’edició d’enguany de Fira Tàrrega. "Interferència 03: Breu inici d’aproximació fugaç al prefaci del segon folre en l’esfondra. Trajecte a 85 BPM". Inflables gegantins van envair el centre de la ciutat, amb música en directe i la col·laboració de diferents entitats targarines, entregat a un volgut caos que va generar els habituals corrents humans que van seguir entre la sorpresa, la incredulitat i l’entusiasme la proposta de Marc Salicrú.
Tot i l’espectacle inaugural que donava el tret de sortida de Fira Tàrrega 2025, les propostes escèniques programades ja havien començat. La companyia Ponten pie presentava "Cau", en un especial format: l’espectacle se seguia a través d’uns auriculars per poder escollir l'opció lingüística que s’adaptés més a cada un dels espectadors. Una proposta que molt possiblement era només puntual per l’abast i presentació a la Fira, però perquè sigui més afí a l’espectador, es pugui escollir en el seu format més tradicional, la paraula viva en la representació teatral li farà guanyar punts. Una proposta sobre els cicles, els relleus generacionals i la repetició d’errors i convencions creguts com a correctes que va emocionar a part del públic assistent. Una bona proposta que cal reajustar.
Agrupación Señor Serrano i el seu darrer projecte "Història de l’amor", no va complir amb les expectatives generades en una proposta delicada, arriscada i vàlida, però que en el seu desenvolupament i posada en escena, va perdent força i interès. Excel·lent treball interpretatiu d’Anna Pérez Moya, però a qui va acabar esdevenint complexa la defensa d’un muntatge que generava interessos molt puntuals i efímers en una línia de desenvolupament dramàtic d’altibaixos.
Una proposta de presa de consciència, de presència, de descoberta va ser el muntatge "The place" de Eléctrico 28. Davant la immediatesa, la consciència de l’instant fugaç que en el que acaba prevalent l’immediat i diluïble record enlloc de l’autèntic gaudi, la companyia proposa l’autèntica descoberta, de l’ara i aquí, els més i els menys dels escenaris més habituals i quotidians. També un muntatge amb una idea inicial totalment vàlida, amb moments certament poètics i amb una proximitat justa, però que l’excés l’allarga i li fa perdre la força del contingut i objectiu del missatge. Si que l’espai, l’ermita de Sant Eloi i la seva exploració, eren un entorn amable que va donar avantatges a les dues intèrprets.
Escarlata amb "Ròdols i cigrons", "El batec" de Josep Pedrals i Xavi Lloses o "The most dangerous animal in the world", de Jazzville Productions provinent d’Irlanda, país convidat a l’edició de la Fira d’aquest any, són només la punta de l’iceberg de les propostes que, fins diumenge, ompliran els carrers, places i espais de la capital urgellenca.
