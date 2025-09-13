Entrevista | Juan Evaristo Valls Boix Filòsof
Juan Evaristo Valls Boix, filòsof: «El gran error del nostre temps és haver-nos enamorat de la feina»
Juan Fernández
Als que tornen a la feina aquests dies després de la pausa vacacional, el missatge que els porta Juan Evaristo Valls Boix (Elx, 1990) els sonarà a música celestial. El filòsof proposa denunciar la tirania del treball com qui fuig d’una relació d’amor tòxic i reivindicar la folgança com a antídot contra la cultura laboral que ens condemna a viure estressats, cremats i somiant tot l’any en unes vacances que ens permetin descansar per tornar de nou a la roda. Ho explica a El derecho a las cosas bellas (Ariel), l’assaig on desenvolupa la tesi que va anticipar a Metafísica de la pereza (2022).
Treballar menys i viure millor. No li deu costar trobar adeptes a la seva proposta.
Quan la gent escolta aquest tipus de reflexions sol combregar-hi molt ràpid, però de seguida et diuen: sí, clar, ja m’agradaria, però és impossible. Reconeixem que malvivim, que anem tot el dia arrossegant estrès, esgotament, ansietat... Però hem assumit que no hi ha alternativa, que viure així és el natural, que el capitalisme i el sistema de vida que aquest ens proposa és com la llei de la gravetat, una cosa inevitable. I no és així.
Si el seu besavi el sentís, probablement li diria: Juanito, teniu telèfons mòbils, aire condicionat, trens d’alta velocitat, viviu a tot confort, de què us queixeu?
Sens dubte, se sentiria fascinat pel portent de la tecnologia i per tot el que avui hi ha i abans no hi havia, però estic segur que també s’escandalitzaria al descobrir que dormim molt poc i com costa el lloguer d’una habitació on viure. I se sorprendria a l’assabentar-se que ens comuniquem malament malgrat viure en l’era de la comunicació i com d’obsessionats estem amb la connectivitat mentre menyspreem vincles com la cura i l’escolta de qui tenim al costat.
Què ha passat? Com diu el cèlebre mem, ‘emosido engañados’?
El capitalisme ens prometia viure millor, disfrutar més i, sobretot, viure a l’entorn del nostre desig. En aquest sentit, sí que hem sigut enganyats, perquè no ha complert les seves promeses. No vivim millor, dormim poques hores i malament, se’ns irrita la pell, patim de bruxisme, les ciutats ens expulsen, les depressions augmenten, els suïcidis creixen... Però hi ha un engany encara més greu i subtil, i s’ha produït en l’entorn del treball.
A què es refereix?
En l’època del meu besavi, el treball consistia en un intercanvi material: jo et dono el meu temps i el meu esforç i tu em pagues per mantenir unes condicions de vida acceptables i estables. No obstant, aquest intercanvi material va ser substituït per una transacció emocional que incloïa també un salari emocional, i el treball no només es va convertir en l’eix de les nostres vides, sinó que els afectes van començar a formar part de la plusvàlua.
Els afectes?
Ens van convèncer que calia estar motivats a la feina, perquè així tindríem més èxit, encara que això impliqués posar-hi hores extra sense pagar, i que havíem de somriure sempre a l’oficina perquè així ens aniria millor. Only good vibes, res de dissidències ni protestes, la productivitat i el creixement eren l’únic que era important. I va començar a semblar-nos normal tot allò de: no et queixis, que almenys tu tens feina. I allò de: t’ofereixo flexibilitat horària, quan en realitat t’estic exigint disponibilitat absoluta de tot el teu temps. I ho hem acceptat, no només sense queixar-nos, sinó amb enorme passió. El gran error del nostre temps és haver-nos enamorat de la feina.
Si sortim al carrer i preguntem a la gent què prefereix, si guanyar el doble de salari o tenir el doble de temps lliure, què creu que triarà?
Si haguéssim fet aquest experiment abans de les dues grans crisis del segle XXI, segurament la majoria hauria triat els diners, perquè implicava millorar les seves condicions materials: tenir un cotxe més potent, una casa més gran, millors vacances... Però després de la crisi del 2008 i de la pandèmia, l’imaginari de l’emprenedor i del cap de si mateix ha fet aigües i s’ha mostrat incapaç d’aportar-nos una vida bona. Tinc la sensació que avui molta gent preferiria poder cuinar i no haver de menjar un sandvitx a la màquina de l’oficina a guanyar més salari. I que preferiria passar més temps amb la seva família, amb els seus amics i amb els seus amants, i menys a la feina, on ja ha vist que no trobarà la felicitat.
Està canviant la manera de relacionar-nos amb el treball?
Sí, sobretot entre les generacions més joves, que ja no es creuen la història aquesta que el lloc de treball és on et realitzaràs i on trobaràs un sentit a la teva vida. És clar que hem de treballar, però la vida va d’una altra cosa, no de morir treballant. No va de donar sempre la millor versió de nosaltres mateixos ni tampoc d’anar més enllà constantment, va d’habitar i de poder quedar-nos al lloc on som. I aquest canvi, que ja s’està produint, passa per desenamorar-nos de la feina.
Al seu últim llibre, i a l’anterior, reivindica el poder de la mandra.
Hem permès que els valors econòmics colonitzin el sentit comú, i fins i tot l’ètica, i per aquest motiu premiem qui és productiu, qui matina, qui se sacrifica, qui obeeix i no protesta. Reivindicar la mandra és una cosa revolucionària perquè implica la negació de tot aquest imaginari. La mandra comporta pèrdues en termes econòmics i això és una cosa que el sistema no pot consentir. Per aquesta raó és eficaç. En un món que està marcat per la cultura de l’entusiasme, la realització personal i l’excés de positivitat, la mandra és la força de dir no. Afirma una altra manera de viure que no té la feina en el centre.
També parla de les coses boniques i de la bona vida. En què consisteixen?
La gent ho associa a tenir molts diners, a viatjar, a la gran vida. Jo ho associo a la reivindicació de les coses inútils, de tot el que no està al servei de res ni de ningú, de les coses no instrumentalitzables. La vida sotmesa a l’exigència de créixer, de buscar, d’anar sempre més enllà, en realitat és una vida que no se suporta a si mateixa. Per això necessita moure’s. La vida bona és la que assumeix la seva folgança. Consisteix a habitar i quedar-se, no a créixer i voler marxar, perquè aquí només hi ha estrès i ansietat. És una reflexió filosòfica, però la seva dimensió és social i política perquè implica canvis en l’estructura i en com està tot muntat.
