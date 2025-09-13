El Kursaal aposta per joves músics del Bages dins els concerts de setembre
Les bandes formades per membres bagencs Declivi, Barbot i KiW actuaran aquest setembre dins la programació del teatre manresà
El gènere va des del Rock alternatiu, passant pel pop-jazz i jazz electrònic
Sempre fa il·lusió tocar a casa, però més en fa tocar a un dels teatres de referència de la regió. I és que aquest setembre el Kursaal ofereix entre la seva programació una proposta de concerts de tres grups formats per membres de la comarca del Bages. Talent local jove que tindrà l’oportunitat de presentar els seus treballs en directe. Tots repartits en dues setmanes: El primer començarà avui amb la banda manresana Declivi. El pròxim dissabte dia 20 de setembre serà el torn de Barbut, el quintet encapçalat pel callussenc Xavier Bargués. I finalment, el diumenge 21, el trio Kiw, format per Artur Ponsà, Ferran Rico i el saxofonista artesenc Pau Jorba.
El rock, el gènere més present
Els joves manresans Declivi fa només dos anys i mig que van decidir unir-se per crear música plegats. «Vam començar amb la idea de fer covers, però vam acabar fent temes propis», explicava un dels guitarristes, Víctor Solé, en la presentació del cicle de concerts. El seu primer cop junts a l’escenari va ser amb motiu de la festa de l’Associació de Veïns Vic-Remei i a partir d’aquí «no hem parat de fer concerts, no només pel Bages, sinó per tot Catalunya». Van arribar a la final de l’Engresca’t i van obrir el festival Telecogresca, compartint cartell amb Zoo. També van compartir escenari amb Auxili, i a més, ja han tocat un parell de vegades a la sala El Sielu.
Nil Navarro (veu i trompeta), Bernat Ledesma (baix), Max Galindo, Víctor Solé i Marc Romera (guitarres elèctriques) i Unai Tenreiro (bateria) ja preparen el seu segon àlbum i el concert d’aquest dissabte servirà per fer la presentació del nou disc. Expliquen que serà un format de concert més clàssic: presentarem el concepte de l’àlbum d’una forma teatral, una manera d’entendre el disc més enllà de les cançons. L’àlbum es dirà Guerra Endins. El seu gènere principal és el rock, però també tenen altres influències com Radio G, Extremoduro i Pink Floyd.
De bateria a cantant i pianista
El callussenc Xavier Bargués té els estudis superiors en Bateria. Tot i això, fa alguns anys que va decidir canviar les baquetes per un piano i un micròfon: «Això ve de la necessitat d’expressar coses que baterísticament nopodia expressar». Va començar a fer-ho en solitari, més endavant en un trio i ara ja en un quintet: Barbot. El callussenc presentarà el seu primer àlbum, Les coses que no diem, a la Sala Petita del Kursaal, dissabte 20 de setembre a les 20h del vespre. «Primer vam rebre la data i després vam dir, va, presentem un disc. Hem fet això per Manresa». Bargués estarà acompanyat de Jeppe Rasmussen (saxo soprano i sintetitzadors), Joan Urpinell (guitarra elèctrica), Cesc Martorell (baix elèctric), Coqui Castells ( bateria) i dues trompes dels convidats manresans per l’ocasió: Joan Camps i Gerard Comellas. Les cançons, escrites per Bargués, són una mena de reflexió sobre vivències del dia a dia, i on segurament, si el públic para bé l’orella, s’hi podrà sentir identificat.
Kiw, el trio de novaiorquesos
Kiw, format pel bateria Artur Ponsà, el baixista Ferran Rico i el saxofonista artesenc Pau Jorba, es defineix com un trio d’e-jazz, un gènere que fusiona el jazz, el funk i el hip-hop amb la música electrònica. Els tres músics actualment viuen als Estats Units, on continuen els seus estudis a la ciutat de Nova York i també tenen una llista concerts programats arreu de la ciutat.
Integren l’ordinador com a quart membre, obrint-se a la improvisació amb una forta càrrega visual. Els seus directes combinen potència musical i projeccions dissenyades especialment per cada tema, oferint una experiència sonora i escènica única.
Actuaran diumenge 21 de setembre a les 12 del migdia a l’Espai de la Plana de l’Om. Just acabar recolliran i marxaran directament cap a l’aeroport a agafar l’avió, direcció Nova York.
La programació
TEATRE KURSAAL
Sala Petita
Dissabte, 13 de setembre
A les 20 h, concert del grup Declivi, que presentarà el disc ‘Guerra endins’.
Entrades: 12 euros; 10 euros per a majors de 65 anys i amb el carnet Galliner; 6 euros per a menors de 30 anys. Venda a les taquilles del Kursaal i el web www.kursaal.cat.
Dissabte, 19 de setembre
A les 20 h, concert del grup Barbot, que presentarà el disc ‘Les coses que no diem’.
Entrades: 12 euros; 10 euros per a majors de 65 anys i amb el carnet Galliner; 6 euros per a menors de 30 anys. Venda a les taquilles del Kursaal i el web www.kursaal.cat.
Espai Plana de l’Om
Diumenge, 21 de setembre
A les 12 h, concert del grup Kiw, que fa jazz, fusió i música electrònica.
Entrades: 6 euros. Preu únic. Venda a les taquilles del Kursaal i el web www.kursaal.cat.
