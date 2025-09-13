Surt a subhasta a Londres un retrat de Gala valorat en més de mig milió d'euros
La setmana vinent també es licitarà a Barcelona una obra inèdita de Dalí vinculada al Palauet Albèniz
EFE/ACN/DdG
Un retrat a llapis de Dalí a la seva musa Gala, Gala Galarina, sortirà a subhasta dimecres vinent a Londres. L'obra, juntament amb una extensa col·lecció d’obres picassianes fruit de la predilecció pel surrealisme de la col·leccionista Pauline Karpidas, una de les grans mecenes britàniques, s’exhibeix des d'aquesta setmana a la casa de subhastes Sotheby’s abans de la licitació del dia 17.
La distingida col·leccionista posseeix una "comprensió molt profunda i àmplia del que era el surrealisme (…) i, en especial, de la influència espanyola, els artistes espanyols, que van tenir un paper fonamental tant en el naixement com en el desenvolupament del moviment", assenyala l’especialista de Sotheby’s, Thomas Boyd Bowman, per això l'obra de Picasso està àmpliament representada dins la selecció de Karpidas, que també inclou peces d'artistes com Leonora Carrington.
La col·leccionista, però, també va tenir ull pel geni empordanès, i el seu traç, com demostra el retrat Gala Galarina (1941), valorat en 450.000 lliures (518.000 euros). El detallisme de les faccions de la cara, els ulls, els cabells, les línies del contorn d’un dels seus pits i els braços d’ella, contrasta amb el carbó del llapis plasmat al llenç blanc sobre el qual està representada.
"L’obra es coneix com a Gala Galarina, perquè Dalí creia que Gala era important per a ell, tan important per a ell com ho era La Fornarina (1518-1519) per a Rafael", recorda l’expert.
L’interès per aquestes obres prové d’Amèrica del Sud, de col·leccionistes europeus procedents d’Espanya, Itàlia o Alemanya, així com dels Estats Units i Àsia.
Una peça relacionada amb Barcelona
Gala Galarina no serà l'única obra daliniana que sortirà a subhasta en els pròxims dies. La casa de subhastes digital Setdart de Barcelona subhastarà el 16 de setembre una obra de Salvador Dalí vinculada al Palauet Albéniz, el gouache inèdit Homenatge a Ramon Llull. Es tracta d'un treball preparatori per al mural que el figuerenc va pintar l’any 1969 en una de les quatre petxines que sostenen la cúpula del vestíbul del palauet, dedicades a figures històriques estretament relacionades amb Barcelona: Ramon Llull, Joan Maragall, Cristòfol Colom i Miguel de Cervantes. La peça no havia sortit mai al mercat i serà la primera vegada que es mostra al públic.
Dalí, amb el seu inconfusible llenguatge surrealista, tradueix el pensament de Llull en imatges d’alt impacte visual: una silueta femenina fusionada amb el cel i la llum solar, símbol de la unió entre el terrenal i el diví; una creu de lletres que evoca els mètodes lul·lians de sistematització del coneixement; i una arquitectura escalonada que recorda l’esforç per ascendir cap a la veritat.
Des de la casa de subhastes concreten que, en un moment en què el mercat de l’art ha sofert un descens global del 12% el 2024, "la demanda d’obres de Dalí no només s’ha mantingut estable sinó que ha crescut, consolidant-lo com un dels valors més sòlids i atractius per a col·leccionistes i inversors".
D’altra banda, han explicat que a la mateixa subhasta es licitarà una de les escultures més icòniques del catàleg dalinià: Venus Espacial. En aquesta obra, Dalí fragmenta la clàssica Venus de Milo i l’enriqueix amb elements surrealistes: un rellotge tou que simbolitza la relativitat del temps, un ou daurat com a metàfora de renaixement i futur, i un grup de formigues que evoquen la por a la descomposició.
