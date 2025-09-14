La Casa Museu Prat de la Riba de Castellterçol inicia un cicle de visites guiades per reivindicar la figura del polític
Es fan cada segon diumenge de mes i permeten aprofundir en la vida rural al Moianès de l'època
Nia Escolà (ACN)
La Casa Museu Prat de la Riba ha estrenat aquest diumenge un cicle de visites guiades amb l'objectiu de difondre la vida i posar en valor l'obra d'Enric Prat de la Riba, figura clau de la política catalana de principis del segle XX. El coordinador de l'espai, Quim Mòdenes, recorda que, com a impulsor i primer president de la Mancomunitat de Catalunya entre 1914 i 1917, Prat de la Riba va promoure la modernització del país amb la creació d'infraestructures, centres de salut i iniciatives culturals i formatives. Tot i això, lamenta que la seva trajectòria encara és poc coneguda per gran part del públic. Les visites es faran cada segon diumenge de mes i també permetran aprofundir en la realitat de la vida rural al Moianès en aquella època.
A Castellterçol (Moianès) es conserva la casa on va néixer i morir Enric Prat de la Riba. L'edifici, que manté l'ambient i el mobiliari originals, permet endinsar-se en els espais familiars i de treball del polític. En aquest immoble, Prat de la Riba hi va viure la seva infantesa i part de l'adolescència. Ja de gran, hi passava temporades durant l'estiu i el Nadal.
Reconvertida en museu, l'Agència Catalana de Patrimoni, que gestiona l'espais, impulsa ara un cicle de visites guiades per reivindicar i difondre la figura del polític.
La historiadora i guia de les visites, Montse Piñeiro, explica que l'itinerari combina un recorregut per la trajectòria personal i política de Prat de la Riba amb la descoberta de la vida quotidiana al Moianès durant els segles XIX i XX.
Amb aquesta proposta, es vol reforçar la casa museu com a espai patrimonial de referència, captar nous públics i reafirmar la seva vocació de ser "un espai viu". "Un espai que, a més de conservar i difondre la memòria, també convidi a reflexionar sobre el present i el futur a partir de la història", subratlla Piñeiro.
Les cases museu: viure la història de prop
Les cases museu són espais que permeten acostar el públic al patrimoni d'una manera "íntima i vivencial". Ofereixen l'oportunitat d'endinsar-se en la biografia d'un personatge clau de la història i de conèixer l'ambient i la quotidianitat de l'època.
L'any 1982, Montserrat i Enric Prat de la Riba, els dos únics fills vius del polític, van cedir la casa a la Generalitat, amb la voluntat que l'edifici contribuís a preservar el llegat d'Enric Prat de la Riba. A finals d'aquell mateix any, la Generalitat va declarar l'immoble monument històricoartístic de caràcter nacional. La casa va ser restaurada i ambientada per poder explicar la biografia del polític. El recorregut es basa en tres àmbits: els seus orígens camperols i la seva família, la seva tasca com a pensador i comunicador, i la seva obra com a governant.
