Concert de Declivi al Kursaal: Una declaració d'intencions
El sextet manresà actua a la Sala Petita i escenifica la presentació del seu repertori en un recital que acaba amb el públic aplaudint dempeus
Començar amb les paraules de Tina Turner entrevistada a l’Àngel Casas Show abans del concert a la Monumental de Barcelona del 1987 és tota una carta de presentació. El jove sextet manresà Declivi feia el seu primer Kursaal, dissabte, després de poc més de dos anys de trajectòria, presentant les “vint cançons” acabades de la banda: les que van formar part del seu debut discogràfic (Ha canviat tot) i les que ja integren el seu segon disc (Guerra endins). I ho van fer omplint més de tres quarts de la Sala Petita amb una posada en escena que volia explicar una història. Des de l'inici va quedar clar que la cita de dissabte superava el fet de sortir a tocar; no era un concert més sinó la declaració d’intencions d’un grup per fer-se seu un escenari diferent i eixamplar les costures de la sala. El rock és poc amic de les butaques i el partit, a casa, es jugava assegut.
Amb la veu enregistrada de la Txell Falip, i el diàleg entre ella i el cantant, Nil Navarro, i amb un escenari format per elements vintage d’una època desapareguda (una televisió de cul, un suposat telèfon de fil), el grup va dibuixar un argumentari d’amor d’una parella separada pel temps (no hi van faltar la poesia, de Casasses, per exemple i antigues notícies) que ells van enllaçar per blocs amb les històries narrades en les seves cançons. Amb el marc escènic ben definit -ells, també, tots amb vestits foscos excepte Navarro- Declivi va engegar el concert guanyant-se d’entrada l’auditori amb alguns dels seus temes més rodats: Tots morim joves, El dolç record, Les onades o Avui fa fred. Alguns problemes de sonorització al principi i algun enllaç descompassat no van suposar cap maldecap per a una banda que, precisament, té com a tret definitori els canvis de ritme: una manera de forçar un tsunami de potència i revertir-ho en forma de balada. Del rock a l’ska del pop a l'hardcore, amb Navarro dominant l’escena i amb el ritme sempre ben marcat per la bateria, el concert va viure dos moments àlgids molt seguits amb Quan m’inundin les pors (amb un vibrant i llarg solo instrumental) i La lluna m’ha dit. I atrevint-se, a l’equador del concert, amb l’experiment rap de Fes-me miques.
Encaraven una segona part amb la base més pop de Mar i el rock de Miratges i amb una aplaudida Skandalosos. Reunits sense instruments davant l’aparell de televisió amb la música gravada per interpretar Guerra endins, el tema que dona nom al seu segon treball va obrir la porta a la reivindicativa Que volen aquesta gent. El concert es tornava a enfilar amb La pira, un dels temes amb més adeptes entre el públic, i s’alentia amb la intimitat de les cordes de la guitarra de Víctor Solé amb Here comes the sun que deixava pas a un final que baixava d’intensitat i se centrava en l’èpica més quotidiana que tancaven amb les notes country de De dilluns a diumenge, Ramon. I amb els músics en fila, l’un al costat de l’altre. La declaració escènica final.
Unai Tenreiro (bateria), Marc Romera (guitarra elèctrica), Bernat Ledesma (baix i segones veus), Víctor Solé (guitarra elèctrica), Max Galindo (guitarra elèctrica) i Nil Navarro (veu) van acabar sense bisos -i sense presentar-se- i amb el públic -joveníssims seguidors de la banda, familiars i amics- aplaudint dempeus. Va ser l’esclat final que s’havia estat preparant al llarg d’una hora i mitja en un concert que va ser un exercici de contenció definit per l’espai i per l’escenificació creada pel grup: contenció entre ells -tothom en el seu paper excepte en moments puntuals- i contenció amb el públic, que va ballar amb el cap i les espatlles. Si la intenció era mostrar què poden fer, Declivi va deixar clar que bullen d’idees, que no els fa por tirar-les endavant i que busquen, tocant moltes tecles i xuclant diferents estils, un so propi que els manresans ja han començat a depurar. Hi ha camp per córrer.
