Miki Núñez balla amb el gegant Antonyito a la Festa Major de Sallent
Aquest dissabte a la nit, en el marc de la Festa Major de Sallent, el terrassenc Miki Núñez va portar la seva gira La Partida davant d’un públic entregat a la Torre del Gas. La gira, que rep el nom del seu últim àlbum, era un dels plats forts de la festa i la pista de ball va quedar petita
Pocs minuts després de 2/4 de 12 de la nit, el sabadellenc, que es va donar a conèixer a Eurovisió amb La venda, va aparèixer a l’escenari. La banda, ja col·locada i vestida amb samarretes de colors vius amb el lema “Down under”, feia créixer l’expectació dels fans abans de l’entrada del cantant. Núñez va fer una arrencada forta apostant per Celebrarem i només li va caldre la primera tornada perquè el públic es deixés endur. Amb la segona peça, Per tu, l’ambient encara es va animar més i va convidar els bagencs a moure’s, “benvinguts a la classe de zumba!”.
Les primeres notes de trompeta, saxo i trombó destapaven un dels moments més esperats: La venda. Els joves, que omplien de gom a gom el pati, i fins i tot la zona de gespa de l’entrada, no van trigar a saltar amb la tornada. Entre cançó i cançó, Núñez agraïa la resposta del públic. “No ens imaginàvem la plaça plena. Esperem que us ho passeu la meitat de bé del que ens ho passem nosaltres a l’escenari”, i va aprofitar per recordar que és millor tenir “festes majors tranquil·les” i sense incidents.
El concert va ser una combinació entre els temes més nous del disc La Partida, com Deixa que et porti, Ens tenim a prop o Avui, i cançons de discos anteriors com 10 minutos o, l’encara més vella, No m’ho esperava, del disc Iceberg. També hi van tenir cabuda cançons amb col·laboracions que ja formen part de la seva trajectòria com Eterno verano, amb Nil Moliner, Arnau Griso i Adrià Salas, o la recent Efecte papallona, de Doctor Prats.
Un dels moments més emotius va arribar poc després de la mitjanit, quan uns joves van aixecar una cartolina felicitant el pianista Xavi Borràs, que era el seu aniversari. Núñez va aturar el concert per demanar a tothom de la Torre del Gas que entonessin “Moltes felicitats” abans de continuar amb Electricitat, de la seva col·laboració amb Alfred Garcia, i Serem més forts. Mentre sonava aquesta última es va fer inevitable recordar la nit de Cap d’Any de TV3 quan el cantant i Laura Escanes la van interpretar en directe per a tota Catalunya per donar la benvinguda a l’any.
La nit avançava amb un ritme de pop: Gelat, Vitamina, La mitad i Nadie se salva entre els temes més coneguts que van sonar i que van encendre l’esperit de la festa. L’entrada del gegant Antonyito a plaça per ballar Cucu-pido va afegir un punt de sorpresa i complicitat a la trobada, abans que el repertori seguís amb Sin noticias de Gurb. El cantant, per donar pas a la cançó Avui, va dedicar unes paraules a les colles i a les famílies, “aquesta cançó va per aquelles persones que encara que no ens veiem sempre, sabem que hi sou”.
Ja s’acostava el final del concert i Núñez anava avisant, “això ja es va acabant”, i tothom li responia que “no”. El públic va cantar de principi a fi i va picar de mans amb Tiraria enrere i Me vale. Quan semblava que ja s’acabava i la banda havia marxat de l’escenari, els crits i xiulets dels assistents els van fer tornar per oferir les cançons més esperades. Escriurem va emocionar a tothom amb les llanternes dels mòbils il·luminant la nit. Finalment, la nit es va tornar a animar amb Dins el meu cap, que va posar el punt final a més d’una hora i mitja de música. El jove terrassenc es va acomiadar amb crits d’agraïment i un “visca vosaltres, visca Sallent i visca Catalunya!”.
