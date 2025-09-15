Tàrrega abraça el teatre immersiu
La fira de teatre al carrer s'apunta als espectacles que fan del públic part activa de l'acció
Dos intensos dies de Fira Tàrrega donaven pas a l’equador de la Fira el dissabte al matí. Les propostes 'immersives' que fan un pas més enllà dels formats teatrals més convencionals abunden en la programació. L’espectador sempre és un membre actiu del fet teatral, però en moltes de les propostes d’enguany el públic compleix amb la seva part activa i, en aquests casos, essencial.
La companyia Escarlata, amb una particular i íntima proposta com "Ròdols i cigrons", va fer les delícies amb una delicada, propera i, en el fons, senzilla proposta. La formació té una llarga trajectòria i amb "Ròdols i cigrons" s’han aturat en la singularitat del llenguatge, dels seus referents i la seva trajectòria en un especialíssim homenatge al món del circ, la seva projecció i l'evolució del seu argot, en una peça de moments precisos i que han marcat aquest trajecte professional. La part del muntatge, la més tecnològica, va ser una finestra oberta al món del circ de la qual Fellini en podria estar orgullós i admirar i els més afortunats van gaudir d’aquest viatge 'circnematogràfic' protagonitzat per molts grans noms com Sergi López, Piero Steiner, Tortell Poltrona i l’enyorat Claret Papiol, entre tants d’altres, en un desplegament d’imaginari, tendresa i comicitat.
Dansa urbana, patinatge i acrobàcies sobre una cinta transportadora va ser l’arriscada però aplaudida proposta de la companyia anglesa Gorilla Circus i el seu muntatge "RPM". I afegir-hi un petit però vigorós i efectiu fil conductor narratiu, el passat colonial, en va esdevenir una completíssima i suggerent proposta que va desplegar la complexitat física i tècnica dels ballarins. Innovació al complet.
Identitat textual amb peces pròpies de la mà de Josep Pedrals i Xavi Lloses amb "El batec". Un joc de llenguatge i situacions enllaçades les unes amb les altres que va anar creixent amb la complicitat de les rialles dels assistents.
Parlant amb tu mateix en el futur
Des de la pregunta: què li diries al teu jo del futur? I el públic es transforma en el seu passat adolescent. Mambo Project era l’artífex de "Jovent", una experiència immersiva de nou i que va esdevenir una singular i constant capsa de sorpreses. Philip Rogers, Mariona Casanovas, Francina G. Ars i Jordi Font, aquest com a coordinador de l’activitat, els tres intèrprets, adults i madurs convertint-se en adolescents de setze anys on obertament parlen d’inquietuds, somnis, alcohol… i van progressant en aquesta particular narració que està en constant evolució. Efectiva proposta de teatre 'verbatim' (tot el text de la peça no ha estat escrit per a la seva representació, sinó que reprodueix textos reals). Sorprenent, innovador, impactant mantenint cert rigor de representació teatral convencional malgrat la disposició del públic, de nou, membre actiu de la funció.
Exercici d’alt risc però ben aconseguit per la força de l’intèrpret. La Companyia Albert Vidal va presentar "Inferno", el recitat dels cants 1, 2 i 3 de "La Divina Comèdia de Dante Alighieri i en la llengua toscana original. No apte per a tots els públics però aplaudiment total en la proposta.
Onírica Mecánica amb el muntatge "Verne" va dur a escena el particular imaginari i el món de Jules Verne en dues parts diferenciades. La primera, portant a escena, en un bon desplegament tècnic i escenogràfic, "Viatge al centre de la terra", "Vint mil llegües de viatge submarí" i "De la terra a la lluna". Una segona part amb una interpretació molt particular de l’imaginari de l’autor que va fer perdre certa força a la peça, malgrat no desmerèixer la validesa de la idea, el treball i la proposta.
La formació teatral de Sant Feliu de Codines Deixalles 81, junt amb el grup Tres Panys, van ser de les companyies que van tancar l’edició d’enguany de Fira Tàrrega amb "La filla del mar", com a guanyadors del Concurs de teatre amateur Ciutat de Tàrrega 2025.
Balanç positiu
El diumenge, tot i que espais, places i carrers, seguien omplint de propostes i espectacles la capital urgellenca, a poc a poc, s’anava baixant el teló del gran escenari en què es converteix anualment la ciutat durant la Fira. L’alcaldessa de Tàrrega i presidenta del Patronat de la Fira, Alba Pijuan, la directora executiva, Natàlia Lloreta i Anna Giribet com a directora artística, valoraven l’edició d’enguany.
"Cansades, però contentes d’esperit" era la seva emoció diumenge al migdia, en una Fira que van valorar com una bona edició, en la que comptaven que s’arribaria al 80% d’ocupació (diumenge al migdia es trobaven al 74%) i amb 623 entitats acreditades amb un total de 1167 professionals, entre els quals van destacar les delegacions professionals d’Alemanya, Irlanda, Itàlia i Regne Unit i la curiositat de l’estada de dos professionals provinents de Mali i Nova Zelanda.
45 anys de Fira són molts anys, fet pel qual Alba Pijuan va destacar com a encert la reconnexió de la ciutat amb la reducció dels espais escènics, destacant una "programació diversa i per tots els gustos i on tothom ha trobat el seu espai".
Anna Giribet va voler destacar el reeixit objectiu d’una Fira "ambiciosa, eclèctica i vibrant" alineat amb el triple propòsit de ser "un mercat cultural estratègic, un festival d’arts escèniques i la festa popular que connecta amb la ciutat", i que el triangle "obra, artista i públic ha connectat". No van mancar els agraïments a tot l’equip de la Fira i "amb ganes d’imaginar què els ofereix el 2026 ja que el repte no és fàcil".
Per a Natàlia Lloreta, directora executiva de la Fira, va ser el moment "de l’adéu" i la seva darrera roda de premsa de la Fira, després de cinc anys en el càrrec. va tenir un agraïment tant de Lloreta com de Pijuan per la feina i la dedicació.
