Oween Copeer es converteix en l'actor més jove en guanyar un Emmy per 'Adolescence'
La comèdia 'The Studio' va liderar la 77 edició dels premis de la televisió als Estats Units amb 13 guardons
EFE
L'actor britànic Owen Cooper es va convertir aquest diumenge en l'actor més jove a recollir un premi Emmy, alçant-se amb el guardó a millor intèrpret de repartiment pel drama psicològic 'Adolescence'. Als seus 15 anys, l'actor que interpreta a Jamie Miller, un jove de 13 acusat de l'assassinat d'una companya de classe, va batre el rècord que fins ara ostentava Scott Jacoby, qui tenia 16 anys quan va guanyar l'Emmy en la categoria a millor actor de repartiment en una sèrie de drama per 'The Certain Summer' en 1973.
D'altra banda, la comèdia 'The Studio' va liderar la 77 edició dels Premis Emmy amb 13 guardons, segons ha anunciat aquest diumenge l'Acadèmia de Televisió dels Estats Units, en una gala celebrada en el teatre Peacock de Los Angeles.
El llistat de guanyadors dels Emmy
Millor sèrie de comèdia:
'The Studio'
Millor sèrie de drama:
'The Pitt'
Millor sèrie limitada:
'Adolescence'
Millor actor en una sèrie de comèdia:
Seth Rogen ('The Studio')
Millor actriu en una sèrie de comèdia:
Jean Smart ('Hacks')
Millor actor en una sèrie de drama:
Noah Wyle ('The Pitt')
Millor actriu en una sèrie de drama:
Britt Lower ('Severance')
Millor actor en una sèrie limitada:
Stephen Graham ('Adolescence')
Millor actriu en una sèrie limitada:
Cristin Milioti ('The Penguin')
Millor actriu secundària en una sèrie de comèdia:
Hannah Einbinder ('Hacks')
Millor actor secundari en una sèrie de comèdia:
Jeff Hiller ('Somebody Somewhere')
Millor actriu secundària en una sèrie dramàtica:
Katherine LaNasa ('The Pitt')
Millor actor secundari en una sèrie dramàtica:
Tramell Tillman ('Severance')
Millor actor secundari en una sèrie limitada:
Owen Cooper ('Adolescence')
Millor actriu secundària en una sèrie limitada:
Erin Doherty ('Adolescence')
