Quim Español publica 'Virgil', una novel·la que explora la fragilitat moral i els conflictes ètics
Amb el conflicte d'Ucraïna i Rússia de fons, el llibre posa el focus en la vida d'un metge pacifista
Eli Don (ACN)
Barcelona
L'escriptor Quim Español (Girona, 1945) ha publicat 'Virgil' (Edicions de 1984), una novel·la basada en fets reals sobre un metge pacifista que viu una odissea física i un trasbals psíquic derivat del conflicte d'Ucraïna i Rússia. La narració sorgeix de les històries reals que li van explicar diverses refugiades a l'autor, les quals l'han portat a reflexionar sobre la fragilitat moral, els conflictes ètics i altres sentiments contradictoris com l'odi, el sacrifici, la revenja o la pietat.
En una entrevista a l'ACN, Español reconeix que es tracta del llibre "més dur" que ha escrit fins al moment. "La guerra no només destrueix físicament, matant persones, sinó que les que queden vives fins a cert punt, també són mortes", lamenta.
